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Ким Чен Ын пригрозил войной: Северная Корея назвала условие

Северная Корея может объявить войну США и их союзникам в случае вмешательства в работу спутников КНДР.

сегодня, 12:45
Автор:
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Slava Kot
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Северная Корея объявила, что вмешательство в работу ее спутников, находящихся на орбите Земли, будет расценено как агрессию и станет шагом к оглашению войны. В КНДР заявили о готовности применить все необходимые средства для ответа.

Ким Чен Ын пригрозил войной: Северная Корея назвала условие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Северная Корея 21 ноября заявила об успешном запуске своего первого военного спутника для шпионажа. КНДР указали, что обнаружили и сфотографировали военные объекты в США, Японии и других странах.


Теперь государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA обнародовало заявление представителя Минобороны КНДР, в котором пригрозы США войной в случае любой атаки на их спутник.

"В случае, если США попытаются нарушить законную территорию суверенного государства, КНДР рассмотрит возможность принятия ответных мер для самообороны, чтобы взорвать или уничтожить жизнеспособность американских спутников-разведчиков", — сообщила Северная Корея.

В США отреагировали на запуск спутника и наложили новые санкции против КНДР. Кроме того, в США указали, что имеют разные возможности, которыми могут навредить спутникам Ким Чен Ына. Соседняя Южная Корея также ответила и включила 11 человек в "черный список" за их участие в разработке спутника-шпиона и ракет КНДР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник России заявил о готовности военного вмешательства в соседнюю страну. На территориальные претензии отреагировал министр, отметив, что надеется на соблюдение решений Международного суда.

Также "Комментарии" писали о планах Путина, готовящегося устроить очередную войну на европейском континенте, чтобы отвлечь международное внимание от войны в Украине.



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