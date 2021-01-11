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Главная Новости Мир Азия Крушение Боинга в Индонезии: названы предварительные причины трагедии
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Крушение Боинга в Индонезии: названы предварительные причины трагедии

На данный момент расследование авиакатастрофы продолжается

сегодня, 11:09
Автор:

Мокрик Анастасия

Следователи из Индонезии смогли назвать предположительные причины крушения Боинга в городе Джакарта. Об этом информирует сайт Bloomberg.

Крушение Боинга в Индонезии: названы предварительные причины трагедии

Предварительные причины падения самолета в Индонезии- фото: Bloomberg

Сообщается, что самолёт разбился, вероятнее всего, при ударе об воду. Разрыв в воздухе, по мнению следователей, исключен. Военный командир Хади Тьяджанто во время брифинга отметил, что местом крушения они считают тот участок, где на глубине 23 метров нашли обломки самолета, а также спасательные жилеты.

Авиационный аналитик Джерри Соэджатман рассказал, что предварительные данные указывают на то, что плохая погода в тот день могла привести к дезориентации в кабине экипажа. Также резкое пикирование могли вызвать технические поломки. Однако для того, чтобы это подтвердить, нужно дождаться конца расследования. 

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что хочет, чтобы поисково-спасательные отряды приложили максимум усилий, чтобы как можно скорее разыскать всех, кто был на борту. То есть, всех 62 человек. На данный момент остается неизвестным, выжил ли кто-нибудь после этой авиакатастрофы.

Напомним, что 9 января в столице Индонезии городе Джакарта спустя несколько минут после взлета с радаров исчез самолет. Спустя некоторое время рыбаки сообщили, что слышали звук, похожий на взрыв. По их словам, он прогремел над  Яванским морем.  Подтверждение крушения самолета поступило только через 20 часов.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что во Франции во время погони воры бросались в полицейских бутылками дорогого вина, а также о том, что в Австралии мужчина несколько дней просидел в лесу в крокодильей "ловушке", скрываясь от правоохранителей



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-10/indonesia-s-widodo-confirms-boeing-jet-crashed-into-java-sea
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