Крушение Боинга в Индонезии: названы предварительные причины трагедии

Следователи из Индонезии смогли назвать предположительные причины крушения Боинга в городе Джакарта. Об этом информирует сайт Bloomberg.

Предварительные причины падения самолета в Индонезии- фото: Bloomberg

Сообщается, что самолёт разбился, вероятнее всего, при ударе об воду. Разрыв в воздухе, по мнению следователей, исключен. Военный командир Хади Тьяджанто во время брифинга отметил, что местом крушения они считают тот участок, где на глубине 23 метров нашли обломки самолета, а также спасательные жилеты.

Авиационный аналитик Джерри Соэджатман рассказал, что предварительные данные указывают на то, что плохая погода в тот день могла привести к дезориентации в кабине экипажа. Также резкое пикирование могли вызвать технические поломки. Однако для того, чтобы это подтвердить, нужно дождаться конца расследования.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что хочет, чтобы поисково-спасательные отряды приложили максимум усилий, чтобы как можно скорее разыскать всех, кто был на борту. То есть, всех 62 человек. На данный момент остается неизвестным, выжил ли кто-нибудь после этой авиакатастрофы.

Напомним, что 9 января в столице Индонезии городе Джакарта спустя несколько минут после взлета с радаров исчез самолет. Спустя некоторое время рыбаки сообщили, что слышали звук, похожий на взрыв. По их словам, он прогремел над Яванским морем. Подтверждение крушения самолета поступило только через 20 часов.

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