Северная Корея готовится к войне: Ким Чен Ын издал приказ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал армии, производителям боеприпасов и ядерной промышленности ускорить подготовку к войне в ответ на "конфронтационные шаги" США и их союзников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Ким Чен Ын издал приказ готовиться к войне. Фото из открытых источников

27 декабря во время выступления на пленуме центрального комитета руководящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын объявил "важные выводы относительно направления борьбы в 2024 году"

"Он поставил боевые задачи Народной армии и отраслям вооружения, атомной промышленности и гражданской обороны для дальнейшего ускорения подготовки к войне на основе глубокого анализа серьезной политической и военной ситуации на Корейском полуострове, которая достигла крайних значений через беспрецедентные конфронтационные движения США против КНДР и ее вассальных сил", — сообщает слова Ким Чен Ына государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Напомним, что в начале декабря Ким Чен Ын объявил, что без колебаний нанесет ядерную атаку, если "враг" спровоцирует его оружием. Под провокацией КНДР назвали ущерб или другие действия, которые повлияют на работу их недавно запущенного в космос шпионского спутника.

США же предупредили Северную Корею, что любая ядерная атака на Соединенные Штаты или их союзников встретит "быстрый и решительный ответ" и будет означать "конец режима Ким Чен Ина".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что камеры зафиксировали, как Ким Чен Ын плачет во время речи к женщинам.

Также "Комментарии" писали о редком упоминании сделанном в Северной Корее впервые за 60 лет.