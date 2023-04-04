США допускают снятие части санкций с Ирана: известные условия – СМИ

Издание Axios со ссылкой на чиновников и дипломатов утверждает, что США обсуждает с европейскими лидерами возможное соглашение о ослаблении санкций для Ирана, а Тегеран заморозит работу над ядерной программой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Axios.



США планируют снять санкции с Ирана. Фото из открытых источников

Американское издание со ссылкой на чиновников из Израиля, экспертов из США и западных дипломатов сообщает, что Администрация Байдена начала обсуждать временное соглашение по снятию части санкций с Ирана для замораживания ядерной программы Тегераном.

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В феврале Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран располагает 87,5 кг урана из которого 60% обогащенного. По словам экспертов по атомной отрасли, если увеличить обогащенный уран до 90%, можно создать одну ядерную бомбу.

Напомним, что в 2013 году Иран и мировые лидеры государств подписали соглашение о замораживании ядерной программы Тегерана в обмен на снятие санкций. Сначала сделка была рассчитана на шесть месяцев и несколько раз продолжалась. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты расторгают соглашение и возобновляют санкции против Ирана. После этого Иран заявил, что не будет следовать ядерным ограничениям и постепенно начал работу по восстановлению ядерной программы.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сестра Ким Чен Ина обвиняет Украину в "безрассудной ядерной мечте".

Также "Комментарии" писал о заявлениях Путина разместить ядерное оружие в Беларуси. На такие заявления сразу отреагировал Китай, а сообщений от МИД Беларуси пришлось ждать три дня.