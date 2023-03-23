logo

BTC/USD

28466.12

ETH/USD

1829.58

LTC/USD

94.12

USD/UAH

38.25

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия В этой стране Путин не будет чувствовать себя в безопасности
commentss НОВОСТИ Все новости

В этой стране Путин не будет чувствовать себя в безопасности

Армения находится в процессе ратификации Римского устава Международного уголовного суда, который позволит арестовать Владимира Путина, если российский президент приедет в страну.

сегодня, 18:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Армения решила ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда. Это плохая новость для президента России Владимира Путина, по имени которого МУС недавно выдал ордер на арест. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинский ресурс "Диалог.юа".

В этой стране Путин не будет чувствовать себя в безопасности

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления, связанные с незаконной депортацией детей из оккупированной Украины в Россию. Такие действия МУС ограничивают Путина, ведь российский диктатор может быть арестован и отправлен в Гаагу в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав МУС.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Армения, являющаяся одним из ближайших союзников России, уже несколько месяцев работает над ратификацией Римского устава Международного уголовного суда. Такой шаг армянских властей позволит признать стране ордер МУС, согласно которому можно арестовать Владимира Путина.

В Ереване осторожно комментируют ситуацию о ратификации, однако не отказываются от нее.

"Давайте сначала ратифицируем Римский статус и дальше будем решать, что делать дальше... Мне кажется, что это скорее историческая и политическая констатация", — говорит спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

В последние месяцы отношения между союзническими странами начали ухудшаться. Армения обижена на Российскую Федерацию, которая не помогает в конфликте в Нагорном Карабахе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия сообщила готова ли арестовать Путина на своей территории.

Также "Комментарии" писали, что в России пригрозили войной странам, которые попытаются арестовать Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dialog.ua/ukr/world/270252_1679508659
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!