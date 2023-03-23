В этой стране Путин не будет чувствовать себя в безопасности

Армения решила ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда. Это плохая новость для президента России Владимира Путина, по имени которого МУС недавно выдал ордер на арест. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинский ресурс "Диалог.юа".

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления, связанные с незаконной депортацией детей из оккупированной Украины в Россию. Такие действия МУС ограничивают Путина, ведь российский диктатор может быть арестован и отправлен в Гаагу в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав МУС.

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Армения, являющаяся одним из ближайших союзников России, уже несколько месяцев работает над ратификацией Римского устава Международного уголовного суда. Такой шаг армянских властей позволит признать стране ордер МУС, согласно которому можно арестовать Владимира Путина.

В Ереване осторожно комментируют ситуацию о ратификации, однако не отказываются от нее.

"Давайте сначала ратифицируем Римский статус и дальше будем решать, что делать дальше... Мне кажется, что это скорее историческая и политическая констатация", — говорит спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

В последние месяцы отношения между союзническими странами начали ухудшаться. Армения обижена на Российскую Федерацию, которая не помогает в конфликте в Нагорном Карабахе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия сообщила готова ли арестовать Путина на своей территории.

Также "Комментарии" писали, что в России пригрозили войной странам, которые попытаются арестовать Путина.