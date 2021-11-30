Поездка в Крым и ядерное оружие для Беларуси: что задумал Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил высказанное ранее намерение посетить временно оккупированный Россией Крым, который в этот раз признал де-факто и де-юре российским. Он также заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь при условии, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

Эксперты для портала "Комментарии" проанализировали подобные заявления и рассказали, как на них следует реагировать Украине и Западу.

С этого момента РБ следует окончательно считать "Чечней номер два", а Лукашенко приравнять к Кадырову – путинскому прислужнику, не имеющему даже минимального суверенитета

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий отмечает:

"Белорусский диктатор долго пытался избежать полного поглощения Республики Беларусь (РБ) Россией и сохранить для себя полноту власти в стране и определенную долю самостоятельности во внешней политике, в то же время, пользуясь всеми преимуществами от поддержки Кремля. После прошлогоднего подавленного восстания белорусов такая игра стала невозможной – и вопрос превращения РБ в де-факто федеральный округ РФ стал лишь вопросом времени. "Батька" еще немного пытался "пропетлять". Но, похоже, что все его возможности избегать "братских объятий" иссякли, и Путин озвучил ему "прайс" за оставление у власти в стране. С этого момента РБ следует окончательно считать "Чечней номер два", а Лукашенко приравнять к Кадырову – путинскому прислужнику, не имеющему даже минимального суверенитета. Вместо этого, в обмен на право неограниченной репрессивной власти над своим населением, ему придется выполнять самые грязные поручения Кремля. В том числе стать орудием российской внешней политики в тех делах, где даже РФ сама не хочет публично пачкать руки. Например, как в случае с "миграционной агрессией" против ЕС".

По словам эксперта, с правовой точки зрения, Беларусь становится нарушителем Устава ООН и всех международных соглашений о нерушимости границ в Европе.

"Следовательно, единственная здоровая реакция на такое поведение РБ – это превращение санкций из секторальных в полномасштабные. А также превращение режима Лукашенко в "государство-изгоя" типа КНДР", – считает Евгений Дикий.

В случае, если (когда) состоится визит Лукашенко в Крым, Украина, по мнению эксперта, должна прервать все отношения с РБ и полностью перекрыть границу, за исключением пропуска в Украину политических беженцев — белорусов.

"К этому же Украина должна призвать Запад. Учитывая миграционный кризис и позицию стран ЕС — соседей РБ (Польши и стран Балтии), такой призыв от Украины вполне может быть услышан, – предполагает Евгений Дикий. – Надеюсь, украинские власти правильно воспримут заявление "Батьки" – как сигнал, наконец, прекратить игры с "беспокойством" ситуацией в РБ и для начала полноценно присоединиться ко всему пакету западных санкций против режима Лукашенко, что следовало сделать еще год назад".

Ситуация на наших границах уже усложняется, а угрозы нашей национальной безопасности в перспективе будут только расти

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос напоминает, что президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ 18 ноября, среди прочего подчеркнул, что Россия продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Беларусью.

"В целом же можно прогнозировать, что при сохранении сегодняшних тенденций, Беларусь к 2024 году де-факто утратит практически все значимые составляющие государственного суверенитета и практически добровольно сменит сегодняшний статус внешнеполитического союзника на полную зависимость от России уже в статусе сателлита. Соответственно, ситуация на наших границах уже усложняется, а угрозы нашей национальной безопасности в перспективе будут только расти", – прогнозирует Олег Белоколос.

По его мнению, неверная оценка официальным Киевом перспектив развития ситуации на белорусском направлении в течение ряда последних лет, а также сегодняшний целенаправленный курс РФ на ускоренное фактическое поглощение РБ, ведут к существенному ухудшению геостратегического положения Украины с еще более негативными перспективами.

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