Беларусь покинула до полумиллиона граждан: В чем причина

Многие граждане Беларуси покидают страну и останавливаются в соседних странах, а также идут воевать против России на стороне Украины. Александр Лукашенко боится возвращения белорусов в страну. Об этом в Телеэфире сказал белорусский политик, представитель Координационного совета демократических сил Беларуси Валерий Мацкевич, пишут "Комментарии".



Из Беларуси уже выехали 350-500 тысяч человек

Все больше белорусов и белорусок выезжают из страны, чтобы присоединиться к вновь создаваемым добровольческим формированиям, которые расширяют свои ряды и воюют на территории Украины. И спецслужбы Лукашенко знают, что это непрерывные тенденции. Он очень боится, что белорусы стремятся присоединиться к полку Калиновского, к белорусскому корпусу, к интернациональным легионам”, — сказал он.

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По словам Мацкевича, после начала репрессий 2020 Беларусь покинули 350-500 тысяч человек, которые сейчас живут в Литве, Польше и других странах ЕС.

Эти диаспоры также формируют и отправляют новые группы добровольцев, волонтеров из своих рядов в Украину для того, чтобы помочь нашим братьям-украинцам одержать победу, очистить свою землю от оккупантов. Лукашенко очень боится, что все эти люди после соответствующей подготовки, не сожалея о себе на поле боя, будут настроены вернуться в Беларусь”, — отметил политик.

Он обратил внимание, что в Беларуси остаются люди, способные на поистине героические поступки.

“Люди идут на подвиги, понимая, что могут получить более 20 лет тюрьмы, и даже понимая, что они могут быть расстреляны, потому что сегодня, якобы принимаемые Лукашенко законы, предполагают расстрелы не просто за якобы террористическую деятельность, которая на самом деле называется народным возмездием, но даже при мнении о "террористической деятельности". То есть, Лукашенко пытается сделать все для того, чтобы в Белоруссии люди боялись даже дышать”, — считает Мацкевич.

Однако, добавил он, даже в этих условиях белорусы проявляют невероятную силу воли и силу духа, активную гражданскую позицию и выражают свое мнение по поводу войны.

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