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Беларусь тонет: ночью под Гомелем прорвало дамбу, а по всей стране продолжается наводнение, - белорусские СМИ

Улицы и дороги населенных пунктов Гомельской области в воде, людей в лодках эвакуируют

сегодня, 13:55
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Автор:

Белоокая Ира

Из-за выхода из берегов разных рек, в Беларуси – потоп, пишут "Комментарии" со ссылкой на белорусские СМИ. В ночь на десятое апреля, под Гомелем прорвало дамбу, отмечают МотолькоПомощи.

Беларусь тонет: ночью под Гомелем прорвало дамбу, а по всей стране продолжается наводнение, - белорусские СМИ

В Беларуси люди сели в лодки, из-за сильного наводнения и прорыва плотины

"Сегодня в 3:30 утра под Гомелем произошел прорыв дамбы и всего за полчаса вода затопила дома по окну. Сейчас местных жителей эвакуируют", — пишут в сообщении.


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Кроме того, сильное половодье фиксируется и в Жлобинском районе, добавляют в СМИ.

"Через разлив реки Днепр подтопило не менее девяти населенных пунктов. Последствия разлива Днепра видны на фото из дрона: залиты все улицы и участки в селах", — отмечают в Мотолько-Помощи.

Как писали "Комментарии", страны Запада введут более жесткие санкции против Беларуси, если Россия разместит там свое ядерное оружие . Как сообщает издание "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Sky News".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что министерство иностранных дел Беларуси 28 марта опубликовало свою реакцию на сообщение Владимира Путина о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Беларуси.
Читайте также на сайте "Комментарии" многие граждане Беларуси покидают страну и останавливаются в соседних странах, а также идут воевать против России на стороне Украины. Александр Лукашенко боится возвращения белорусов в страну. Об этом в Телеэфире сказал белорусский политик, представитель Координационного совета демократических сил Беларуси Валерий Мацкевич, пишут "Комментарии".



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