logo

BTC/USD

37596.18

ETH/USD

2605.93

LTC/USD

108.09

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Белорусская оппозиция требует вывести российские войска из страны: что планируют делать
commentss НОВОСТИ Все новости

Белорусская оппозиция требует вывести российские войска из страны: что планируют делать

Белорусская оппозиция заявила, что через ООН потребует вывести российские войска из Беларуси

сегодня, 15:25
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Оппозиционные силы Беларуси будут требовать, чтобы как можно скорее Совет Безопасности ООН рассмотрел вопрос немедленного вывода российской армии с территории Беларуси. Более того, в офисе Светланы Тихановской заявили, что Лукашенко потерял контроль над страной. Об этом говорится в обнародованном заявлении офиса Тихановской в Instagram, передает портал "Комментарии".

Белорусская оппозиция требует вывести российские войска из страны: что планируют делать

Светлана Тихановская. Фото из открытых источников

В офисе Светланы Тихановской заявили, что пребывание на территории Белоруссии российских войск ставит под угрозу безопасность граждан страны. В заявлении говорится и о том, что пребывание армии РФ нарушает международное право и Конституцию страны.

"Беларусь втягивают в чужую войну и превращают в страну-агрессора. Лукашенко расплачивается за поддержку Кремля суверенитетом — и сейчас мы видим последствия. Несмотря на все заверения режима, после 20 февраля российские войска не выведут из Беларуси. Это значит, что белорусов все время обманывали, а Лукашенко потерял самостоятельность в принятии решений. Ведь из-за него Беларусь теряет субъектность, а белорусы — контроль над собственной страной", — говорится в заявлении.

Поэтому оппозиционные силы Беларуси заявили о своем намерении вынести вопрос вывода российских войск из Беларуси на заседание Совета Безопасности ООН.
 Ранее "Комментарии" писали о том, что Беларусь заявила в понедельник, 21 февраля, что вывод российских войск с ее территории будет в значительной степени зависеть от того, отведет ли НАТО свои силы вблизи Беларуси и России, открывая возможность их пребывания там на неопределенный срок. Напомним, учения на севере от Украины должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля, но Минск объявил, что они будут продолжены, ссылаясь на усиление военной активности вблизи Беларуси и России.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CaM1wMSMrzT/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!