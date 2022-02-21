Белорусская оппозиция требует вывести российские войска из страны: что планируют делать

Оппозиционные силы Беларуси будут требовать, чтобы как можно скорее Совет Безопасности ООН рассмотрел вопрос немедленного вывода российской армии с территории Беларуси. Более того, в офисе Светланы Тихановской заявили, что Лукашенко потерял контроль над страной. Об этом говорится в обнародованном заявлении офиса Тихановской в Instagram, передает портал "Комментарии".

Светлана Тихановская. Фото из открытых источников

В офисе Светланы Тихановской заявили, что пребывание на территории Белоруссии российских войск ставит под угрозу безопасность граждан страны. В заявлении говорится и о том, что пребывание армии РФ нарушает международное право и Конституцию страны.

"Беларусь втягивают в чужую войну и превращают в страну-агрессора. Лукашенко расплачивается за поддержку Кремля суверенитетом — и сейчас мы видим последствия. Несмотря на все заверения режима, после 20 февраля российские войска не выведут из Беларуси. Это значит, что белорусов все время обманывали, а Лукашенко потерял самостоятельность в принятии решений. Ведь из-за него Беларусь теряет субъектность, а белорусы — контроль над собственной страной", — говорится в заявлении.

Поэтому оппозиционные силы Беларуси заявили о своем намерении вынести вопрос вывода российских войск из Беларуси на заседание Совета Безопасности ООН.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Беларусь заявила в понедельник, 21 февраля, что вывод российских войск с ее территории будет в значительной степени зависеть от того, отведет ли НАТО свои силы вблизи Беларуси и России, открывая возможность их пребывания там на неопределенный срок. Напомним, учения на севере от Украины должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля, но Минск объявил, что они будут продолжены, ссылаясь на усиление военной активности вблизи Беларуси и России.



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