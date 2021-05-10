Декрет Лукашенко "О защите суверенитета и конституционного строя": как документ сыграет на руку Кремлю

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 мая декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. О чём говорит это событие? Почему это сделали именно сейчас? Как это может в своих целях использовать Россия? На эти вопросы порталу "Комментарии" отвечали эксперты.

Александр Лукашенко и Владимир Путин - фото из открытых источников

Решение об этом Лукашенко принимал буквально в кабинете Путина и под его личным давлением

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец уверен, что Александр Лукашенко, президентство которого является весьма условным, т.к. результаты выборов августа-2020 не были признаны демократическими странами, сделал ровно то, чего от него добивался президент РФ Владимир Путин.

"Мы помним, как жалко выглядел диктатор Беларуси после недавней сочинской встречи с хозяином Кремля. Каким поникшим Лукашенко вернулся в Беларусь. Очевидно, что все это время давление на него усиливалось. Путин видит упорное нежелание Лукашенко на протяжении многих лет наполнить реальным смыслом Союзного государство РФ и РБ (Республика Беларусь). И он решил пойти другим путем. Понимая, что сегодня режим Лукашенко серьезно ослаблен после полугодовых акций протеста, что Лукашенко делегитимизрован в глазах мирового сообщества, Кремль настоял на подписании этого декрета. Сенсационного, к которому ни Лукашенко, ни белорусская элита явно не были готовы. Думаю, решение об этом Лукашенко принимал буквально в кабинете Путина и под его личным давлением. И под контролем Путина это всё было подписано", — считает Тарас Березовец.

Он подчеркивает, этот декрет противоречит конституции РБ, которую Лукашенко продавил в 90-е годы.

"Человек, который будет занимать пост премьера (и к кому, согласно Конституции, переход обязанности президента, если тот исполнять их не в состоянии), может не обращать на этот декрет никакого внимания. Другое дело, что данный документ порождает внутреннюю борьбу, конкуренцию. Если был четко определен преемник (тот же премьер, согласно Конституции) – это одна история. А так создается ситуация двоевластия. Власть переходит к некоему "коллективному Лукашенко". И это лукашенковское политбюро (Совет безопасности)- превращается в сборище крыс, которые будут топить друг друга. Поскольку размыта степень ответственности. Не один человек, в случае смерти Лукашенко, унаследует власть, а группа людей", — поясняет Тарас Березовец.

По его словам, ситуация очень напоминает борьбу в политбюро ЦК КПСС после смерти Сталина.

"Сначала в фаворитах был председатель правительства Маленков, но в конечном итоге власть взял Хрущев, уничтожив всех своих оппонентов. Кого-то физически — как Берию, кого-то (как тех же Жукова, Маленкова) просто отдалив от власти, — напоминает эксперт. — В случае с Беларусью подписанный Лукашенко декрет делает борьбу за власть после его смерти непредсказуемой. Но все идет к тому, что победит кандидат, которого поддержит Кремль".

Лукашенко рассматривает определенные сценарии, при которых он может отойти от власти

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко считает, что декрет появился в контексте недавнего заявления Лукашенко о том, что на него якобы готовилось покушение.

"Подписанием этого декрета Лукашенко как бы говорит оппонентам, критикам, просто обществу: "Смотрите, дела очень серьезные. Действительно мог кто-то что-то такое мог против меня готовить. И мы, в свою очередь, тоже готовимся. Пусть наши внешние и внутренние враги знают, что нас готовы планы на любой их ход". То есть, если будет такой декрет, все будут знать, как действовать, в случае чрезвычайной ситуации", — поясняет Александр Мусиенко возможную логику Лукашенко.

Также эксперт не исключает, что подписание данного документа может быть подготовкой к тому, чтобы в нужный момент применить операцию "преемник".

Александр Мусиенко отмечает: "Возможно, Лукашенко рассматривает определенные сценарии, при которых он может отойти от власти. Но при этом создает условия, чтобы ее подхватила какая-то подходящая ему кандидатура, кто-то из его окружения".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Лукашенко назвал США и ЕС мерзавцами.

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