Курьез с Лукашенко: диктатор проговорился, кто победил на выборах в 2020 году

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время публичного выступления неожиданно подверг сомнению собственную версию событий вокруг президентских выборов 2020 года. Случайная оговорка, на которую обратило внимание оппозиционное издание "Наша ніва", прозвучала во время его речи на Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко отреагировал на критику за свою поездку на Ближний Восток и упреки о якобы "выводе денег".

"Не успел поехать на Ближний Восток – пишут деньги прячет. Читаю – деньги прячет. Я думаю: ну зачем вы белорусов за дураков держите? Благоразумный человек задаст вопрос: "А как можно такие деньги спрятать?"", — возмутился Лукашенко.

Далее белорусский диктатор случайно оговорился по поводу прошлых выборов президента Беларуси, заметив, что его режим учтет прошлый опыт.

"Крутят, крутят… Они (оппоненты за рубежом) ищут способы отвлечь население от этой проблемы, где они проиграли. И даже не думайте. Вы больше нигде не выиграете. Мы сделали выводы с 2020 года. И мы будем вас бомбить, бомбить в информационной сфере, пока Эйсмонт жив", — подчеркнул Лукашенко.

Иван Эйсмонт — это глава государственной "Белтелерадиокомпании". Его жена Наталья Эйсмонт работает пресс-секретарем Лукашенко.

Лукашенко находится у власти с 1994 года и сейчас формально занимает седьмой срок. Однако выборы 2020 могли стать переломными. Тогда к голосованию не допустили независимых кандидатов, в частности Сергея Тихановского, заключенного по фальсифицированным обвинениям. Его место в бюллетене заняла супруга Светлана Тихановская.

По оценкам международного сообщества, независимых медиа и белорусской оппозиции, именно Тихановская одержала победу. После массовых протестов и репрессий она была вынуждена уехать в Литву, где сейчас представляет интересы белорусской политической эмиграции.

