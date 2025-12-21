Курьез с Лукашенко: диктатор проговорился, кто победил на выборах в 2020 году

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время публичного выступления неожиданно подверг сомнению собственную версию событий вокруг президентских выборов 2020 года. Случайная оговорка, на которую обратило внимание оппозиционное издание "Наша ніва", прозвучала во время его речи на Всебелорусском народном собрании.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко отреагировал на критику за свою поездку на Ближний Восток и упреки о якобы "выводе денег".
Далее белорусский диктатор случайно оговорился по поводу прошлых выборов президента Беларуси, заметив, что его режим учтет прошлый опыт.
Иван Эйсмонт — это глава государственной "Белтелерадиокомпании". Его жена Наталья Эйсмонт работает пресс-секретарем Лукашенко.
Лукашенко находится у власти с 1994 года и сейчас формально занимает седьмой срок. Однако выборы 2020 могли стать переломными. Тогда к голосованию не допустили независимых кандидатов, в частности Сергея Тихановского, заключенного по фальсифицированным обвинениям. Его место в бюллетене заняла супруга Светлана Тихановская.
По оценкам международного сообщества, независимых медиа и белорусской оппозиции, именно Тихановская одержала победу. После массовых протестов и репрессий она была вынуждена уехать в Литву, где сейчас представляет интересы белорусской политической эмиграции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко обозвал Трампа "бульдозером". Как назвал Зеленского, Путина, Си и Ким Чен Ына.
Также "Комментарии" писали, что Лукашенко объявил хмурый прогноз для Украины.