Лукашенко просит белорусов не паниковать: дал ответ, будет ли мобилизация

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убеждает, что власти не собираются действовать также, как Кремль, поэтому в стране не будет объявлена мобилизация. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает белорусское информагентство "Белта".

Александр Лукашенко. Фото: GETTY IMAGES

"Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это ложь", – заявил Лукашенко.

По его словам, говорят о возможной мобилизации только критики власти. Однако, уверяет он, Беларусь обязательно будет реагировать на возможные угрозы, попытки терактов.

Александр Лукашенко заверил, что для того, чтобы преодолеть все угрозы, достаточно того, что в Беларуси проводятся военные учения, в том числе с участием так называемого народного ополчения.

Ранее уже госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявлял, что Минск не планирует проводить мобилизацию. Интересно, что это заявление он сделал, находясь с визитом в Москве в день, когда там объявляли мобилизацию.

Стоит отметить, что такое заявление Лукашенко пришлось сделать после того, как в Беларуси тоже начались распростятся тревожные слухи о том, что в стране могут по примеру РФ объявить частичную мобилизацию, что не поддерживается среди белорусского общества.

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