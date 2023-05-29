logo

BTC/USD

27872.82

ETH/USD

1899.73

LTC/USD

91.37

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь На российском телевидении вышло интервью Лукашенко: утверждает, что Москва предотвратила худшее
commentss НОВОСТИ Все новости

На российском телевидении вышло интервью Лукашенко: утверждает, что Москва предотвратила худшее

Александр Лукашенко появился на российском телеканале по интервью, где оправдывает вторжение в Украину.

сегодня, 12:07
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Пока не известно, что происходит со здоровьем Александра Лукашенко, на российском телевидении вышло интервью с диктатором. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

На российском телевидении вышло интервью Лукашенко: утверждает, что Москва предотвратила худшее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко появился в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Интервью появилось в воскресенье, но неизвестно, когда оно было записано. Президент Беларуси в очередной раз повторяет российскую пропаганду и утверждает, что Кремль своим вторжением в Украину смог предотвратить худшее развитие событий для России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Если бы это произошло не в феврале 2022 года, то произошло бы позже, но на худших условиях для России. Для нас – для Белоруссии и России. Вы предупредили развитие этих событий", — сказал Александр Лукашенко о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

Белорусский диктатор утверждает, что война в Украине – это часть "в глобальном противостоянии за многополярность мира", против которого по его словам выступает Запад.

"Сегодня мы боремся за многополярный мир, который в интересах всех – Китая, Индии, арабов, Африки и Латинской Америки", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по информации оппозиционеров, белорусский диктатор Александр Лукашенко находится в тяжелом состоянии в московской больнице и является нетранспортабельным пациентом.

Также "Комментарии" писали о том, какие два человека могут заменить президента Беларуси Александра Лукашенко в случае его внезапной смерти. Впервые о плохом положении белорусского диктатора стало известно 9 мая, когда Лукашенко мгновенно покинул военный парад в Москве и отправился в минскую элитную больницу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64734e409a7947cd32c9b523
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!