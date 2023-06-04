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Белорусский оппозиционер рассказал чем болен Лукашенко

Оппозиционный политик назвал болезнь президента Белоруссии Александра Лукашенко.

сегодня, 13:15
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Автор:

Slava Kot

Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало неделю назад заявил, что Александр Лукашенко находится в "критическом состоянии" в московской больнице. Теперь он подробно описал ход госпитализации белорусского президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Цепкала.

Белорусский оппозиционер рассказал чем болен Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

В конце мая Цепкало первым сообщил широкой общественности о критическом состоянии Лукашенко, который после закрытой встречи с Владимиром Путиным оказался в российской больнице. Эти сообщения не были подтверждены официально со стороны России или Беларуси, однако через несколько дней президент Беларуси встретился с главой российского центробанка Эльвирой Набиуллиной и тяжело дышал во время разговора.


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Теперь оппозиционный политик рассказал о деталях пребывания Лукашенко в московской больнице.

"Больной почувствовал тошноту и рвоту. Кроме этих симптомов кровь текла из носа, десен, на коже были точечные кровоизлияния, особенно заметные в местах уколов", — описывает состояние Александра Лукашенко Валерий Цепкало.

По словам Цепкало, для белорусского диктатора собрали лучших московских врачей для медицинского консилиума, которые диагностировали у больного ДВС-синдром — это нарушение свертывания крови.

Белорусский оппозиционный политик намекает, что состояние Лукашенко может быть связано с российским правительством, равно как от отравления Навального, Литвиненко и Скрипачами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на российском телевидении вышло интервью Лукашенко: утверждает, что Москва предотвратила худшее.

Также "Комментарии" писали о президенте Казахстана, который иронически отреагировал на просьбу Лукашенко.



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Источник: https://twitter.com/ValeryTsepkalo/status/1664933708472766464
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