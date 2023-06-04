Белорусский оппозиционер рассказал чем болен Лукашенко

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Slava Kot
Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало неделю назад заявил, что Александр Лукашенко находится в "критическом состоянии" в московской больнице. Теперь он подробно описал ход госпитализации белорусского президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Цепкала.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
В конце мая Цепкало первым сообщил широкой общественности о критическом состоянии Лукашенко, который после закрытой встречи с Владимиром Путиным оказался в российской больнице. Эти сообщения не были подтверждены официально со стороны России или Беларуси, однако через несколько дней президент Беларуси встретился с главой российского центробанка Эльвирой Набиуллиной и тяжело дышал во время разговора.
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Теперь оппозиционный политик рассказал о деталях пребывания Лукашенко в московской больнице.
По словам Цепкало, для белорусского диктатора собрали лучших московских врачей для медицинского консилиума, которые диагностировали у больного ДВС-синдром — это нарушение свертывания крови.
Белорусский оппозиционный политик намекает, что состояние Лукашенко может быть связано с российским правительством, равно как от отравления Навального, Литвиненко и Скрипачами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на российском телевидении вышло интервью Лукашенко: утверждает, что Москва предотвратила худшее.
Также "Комментарии" писали о президенте Казахстана, который иронически отреагировал на просьбу Лукашенко.
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