26 ноября скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что это может быть намек для президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.



Путин намекает Лукашенку. Фото из открытых источников

По предварительной информации от белорусских СМИ известно, что у Макея произошло внезапное сердечный приступ, от которого и скончался министр иностранных дел. Геращенко сообщил, что есть слухи о другой причине смерти белорусского чиновника.

"Ходят слухи, что его могли отравить. Макея называли возможным преемником Лукашенко. Он был одним из немногих, не находившихся под российским влиянием. Говорят, что это может быть намеком Лукашенко", — считает советник министра внутренних дел Украины.

Выбор насмерть Владимира Макея объясняется тем, что министр иностранных дел не был сторонником идей президента России Владимира Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин планирует ликвидацию президента Белоруссии. По плану российского диктатора, на Лукашенко будет совершено покушение, в котором обвинят Украину и западные спецслужбы. Таким образом, Путин хочет сместить Лукашенко, ведь тот не хочет вступать в активную фазу войны с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Армении подверг критике Лукашенко и Путина за бездействие ОДКБ и закрыл саммит организации. Такой поступок армянского политика шокировал авторитарных президентов, что было заметно на видео. На следующий день один из депутатов Госдумы РФ заявил, что Армения – это незаконное образование.









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