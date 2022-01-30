Еще одна страна временно отзывает часть сотрудников посольства в Украине

Министерство иностранных дел Канады приняло решение на время отозвать второстепенных сотрудников и членов семей работников посольства в Украине. В канадском МИД отметили, что дипломатическая миссия не прекратит работу. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на сообщение ведомства.

Флаг Канады - фото: sunhome

"Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из посольства в Украине", — сказано в заявлении МИД Канады.

В ведомстве добавили, что посольство в Украине будет работать и дальше. В скором времени команда дипломатической миссии будет усилена сотрудниками, которые имеют опыт в реформе сферы безопасности, управлении конфликтами и других отраслях.

Напомним, что намерения временно вывезти из Украины семьи дипломатов канадские власти подтвердили еще 25 января. В Министерстве иностранных дел Канады отмечали, что основной приоритет — безопасность канадцев, в том числе и представляющих государство за рубежом. Кроме того, накануне в связи с вероятностью российского вторжения в Украину правительство Канады призвало своих граждан не планировать поездки в нашу страну.

Отметим, что на фоне информации о вероятности вторжения РФ, 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил решение выезда части работников посольства США в Украине. Гражданам рекомендовано не приезжать в Украину без надобности, а тем, кто находится на территории нашего государства, по возможности покинуть ее.

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