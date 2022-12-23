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Китай обвиняет США и предостерегает от лобового столкновения

Китай критикует действия США и отмечает, что будет твердо защищать свой суверенитет, развитие и интересы.

сегодня, 17:05
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Китая Ван И провел 23 декабря телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Во время разговора Ван И предостерег США от действий на Тайване и призвал прекратить "сдерживание и подавление" Пекина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на SCMP.

Китай обвиняет США и предостерегает от лобового столкновения

Ван И и Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Китая подчеркнул, что после последней встречи лидеров обеих стран в ноябре США и Китай провели серию полезных переговоров. Однако китайский чиновник добавил, что США не могут "обсуждать сотрудничество и воткнуть нож" в него.

"Это не законная конкуренция, а необоснованное подавление; оно направлено не на урегулирование разногласий, а на эскалацию конфликтов. На самом деле это все еще старая практика односторонней тирании", — сказал министр иностранных дел Китая.

Ван И заверил, что Китай будет твердо защищать свой суверенитет, развитие и интересы. Заявления китайского чиновника касаются Тайваня, суверенитет которого поддерживают США. Министр иностранных дел Китая сказал, что это может привести к "лобовому столкновению".

В общем, отношения США и Китая находятся в напряженном состоянии. Кроме вопросов Тайваня и автономии Гонконга, США критикуют Китай из-за тесных связей с вторгшейся в Украину Российской Федерацией. Пекин до сих пор не осудил агрессивные действия России против Украины.

Разговор между министром иностранных дел Китая Ван И и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся через день после визита Зеленского в США. Когда президент Украины прибыл в Конгресс, то в Китае появился встретившийся с Си премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном докладе Пентагона о наращивании военного потенциала со стороны Китая.

Также "Комментарии" писали о заявлении Залужного, который рассказал, что нужно делать с россиянами.




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Источник: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3204388/china-us-relations-wang-yi-warns-head-collision-threat-over-taiwan
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