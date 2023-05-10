logo

BTC/USD

27593.47

ETH/USD

1839.74

LTC/USD

79.27

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай отреагировал на потенциальное открытие офиса НАТО в Японии
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отреагировал на потенциальное открытие офиса НАТО в Японии

Япония сообщила об открытии первого офиса НАТО в Азии. Такой шаг вызвал критику Китая.

сегодня, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Китай предостерегает от расширения деятельности НАТО на азиатский континент и ответил на потенциальное открытие офиса Североатлантического Альянса в Японии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Китай отреагировал на потенциальное открытие офиса НАТО в Японии

Представитель МИД КНР Мао Нин. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси подтвердил информацию, что его страна в будущем намерена открыть первый офис НАТО в Азии. Причиной такого решения стало нападение России на Украину, а также наращивание военного потенциала авторитарных соседей – Китая и Северной Кореи. На возможное углубление сотрудничества НАТО в азиатском регионе отреагировало МИД Китая, где заявили, что Азия не должна стать площадкой для международных военных боев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Азия является перспективным краем для сотрудничества и центром мирного развития. Он не должен быть платформой для тех, кто стремится к геополитическим боям", — сказала спикер МИД КНР Мао Нин.

Представительница Министерства иностранных дел Китая предупредила, что расширение деятельности НАТО на восток может уничтожить стабильность в регионе.

"Толчок НАТО на восток и вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона однозначно подорвут региональный мир и стабильность", — говорит Мао Нин.

Хотя Китай заявляет о своей беспристрастности в отношении войны в Украине, КНР повторяет нарративы Кремля и обвиняет НАТО в провоцировании военных конфликтов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай ответил на предложение Германии о своей решающей роли в прекращении войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на потенциальные санкции ЕС, которые применят через сотрудничество с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2023/05/10/asia/japan-foreign-minister-hayashi-nato-intl-hnk/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!