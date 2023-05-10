Китай отреагировал на потенциальное открытие офиса НАТО в Японии

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Slava Kot
Китай предостерегает от расширения деятельности НАТО на азиатский континент и ответил на потенциальное открытие офиса Североатлантического Альянса в Японии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Представитель МИД КНР Мао Нин. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси подтвердил информацию, что его страна в будущем намерена открыть первый офис НАТО в Азии. Причиной такого решения стало нападение России на Украину, а также наращивание военного потенциала авторитарных соседей – Китая и Северной Кореи. На возможное углубление сотрудничества НАТО в азиатском регионе отреагировало МИД Китая, где заявили, что Азия не должна стать площадкой для международных военных боев.
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Представительница Министерства иностранных дел Китая предупредила, что расширение деятельности НАТО на восток может уничтожить стабильность в регионе.
Хотя Китай заявляет о своей беспристрастности в отношении войны в Украине, КНР повторяет нарративы Кремля и обвиняет НАТО в провоцировании военных конфликтов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай ответил на предложение Германии о своей решающей роли в прекращении войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о реакции Китая на потенциальные санкции ЕС, которые применят через сотрудничество с Россией.
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