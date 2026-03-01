Китай отреагировал на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи после атаки США

Рубрики
Китай жестко отреагировал на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив о нарушении суверенитета страны и норм международного права. В Министерство иностранных дел Китая назвали удары США и Израиля "неприемлемыми" и призвали к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.
Глава МИД КНР Ван И. Фото из открытых источников
Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление из-за смерти иранского лидера Али Хаменеи в результате ракетных обстрелов США и Израиля по Тегерану. В Пекине считают, что американско-израильская атака нарушила международные правила.
В Пекине также отметили, что атаки произошли на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерному соглашению, что, по мнению китайской стороны, лишь усложняет дипломатический процесс.
Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что по инициативе Китая и России Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Иране после атаки США и Израиля.
В МИД КНР добавили, что Пекин "очень озабочен" конфликтом на Ближнем Востоке, который может расшириться на другие страны региона.
