Китай отреагировал на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи после атаки США

Китай жестко отреагировал на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив о нарушении суверенитета страны и норм международного права. В Министерство иностранных дел Китая назвали удары США и Израиля "неприемлемыми" и призвали к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

Глава МИД КНР Ван И. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление из-за смерти иранского лидера Али Хаменеи в результате ракетных обстрелов США и Израиля по Тегерану. В Пекине считают, что американско-израильская атака нарушила международные правила.

"Нападение и убийство Верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана, потиранием целей и принципов Устава ООН и основных норм международных отношений. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", — говорится в сообщении МИД КНР.

В Пекине также отметили, что атаки произошли на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерному соглашению, что, по мнению китайской стороны, лишь усложняет дипломатический процесс.

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что по инициативе Китая и России Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Иране после атаки США и Израиля.

"Китай последовательно выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН и выступает против применения силы в международных отношениях. Нападения, начатые США и Израилем против Ирана во время переговоров между США и Ираном, откровенное убийство суверенного лидера и подстрекательство к изменению режима неприемлемы", — отметили в МИДе Китая.

В МИД КНР добавили, что Пекин "очень озабочен" конфликтом на Ближнем Востоке, который может расшириться на другие страны региона.

