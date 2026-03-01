logo

Главная Новости Мир Китай Китай отреагировал на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи после атаки США
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отреагировал на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи после атаки США

МИД Китая подверг резкой критике удары США и Израиля по Ирану после гибели Али Хаменеи.

1 марта 2026, 17:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай жестко отреагировал на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив о нарушении суверенитета страны и норм международного права. В Министерство иностранных дел Китая назвали удары США и Израиля "неприемлемыми" и призвали к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

Китай отреагировал на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи после атаки США

Глава МИД КНР Ван И. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление из-за смерти иранского лидера Али Хаменеи в результате ракетных обстрелов США и Израиля по Тегерану. В Пекине считают, что американско-израильская атака нарушила международные правила.

"Нападение и убийство Верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана, потиранием целей и принципов Устава ООН и основных норм международных отношений. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", — говорится в сообщении МИД КНР.

В Пекине также отметили, что атаки произошли на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерному соглашению, что, по мнению китайской стороны, лишь усложняет дипломатический процесс.

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что по инициативе Китая и России Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Иране после атаки США и Израиля.

"Китай последовательно выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН и выступает против применения силы в международных отношениях. Нападения, начатые США и Израилем против Ирана во время переговоров между США и Ираном, откровенное убийство суверенного лидера и подстрекательство к изменению режима неприемлемы", — отметили в МИДе Китая.

В МИД КНР добавили, что Пекин "очень озабочен" конфликтом на Ближнем Востоке, который может расшириться на другие страны региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Китая на удары США и Израиля по Ирану.

Также "Комментарии" писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган резко отреагировал на атаку США и Израиля по Ирану.



Источник: https://www.fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/202603/t20260301_11866721.shtml
