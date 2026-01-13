Китай отреагировал на таможенные угрозы Трампа через Иран

Китай резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 25-процентных пошлин против стран, продолжающих экономическое сотрудничество с Ираном. В Пекине подчеркнули, что не уступят под давлением и готовы защищать собственные интересы.

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что тарифные войны не имеют победителей и наносят ущерб всем сторонам. По ее словам, позиция Китая в принципиальных вопросах остается неизменной по поводу односторонних ограничительных мер со стороны США.

"В тарифной войне не будет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы", — сказала Мао.

Заявление пресс-секретаря МИД КНР прозвучало после того, как Дональд Трамп объявил о намерении ввести универсальный тариф в 25% на товары из государств, ведущих бизнес с Ираном. Президент США объяснил этот шаг стремлением усилить давление на иранские власти, которые Вашингтон обвиняет в жестоком подавлении массовых протестов. В своем сообщении Трамп подчеркнул, что решение является "окончательным".

Китай оказался среди ключевых адресатов угроз. По данным международной статистики, Пекин закупает около 90% иранского нефтяного экспорта, около 1,3 млн баррелей в сутки. Кроме Китая, к крупнейшим торговым партнерам Ирана относятся также Индия и Турция.

