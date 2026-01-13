logo

Китай отреагировал на таможенные угрозы Трампа через Иран

Китай заявил, что будет защищать свои интересы в случае введения США 25% пошлин из-за сотрудничества с Ираном.

13 января 2026, 13:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 25-процентных пошлин против стран, продолжающих экономическое сотрудничество с Ираном. В Пекине подчеркнули, что не уступят под давлением и готовы защищать собственные интересы.

Китай отреагировал на таможенные угрозы Трампа через Иран

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что тарифные войны не имеют победителей и наносят ущерб всем сторонам. По ее словам, позиция Китая в принципиальных вопросах остается неизменной по поводу односторонних ограничительных мер со стороны США.

"В тарифной войне не будет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы", — сказала Мао.

Заявление пресс-секретаря МИД КНР прозвучало после того, как Дональд Трамп объявил о намерении ввести универсальный тариф в 25% на товары из государств, ведущих бизнес с Ираном. Президент США объяснил этот шаг стремлением усилить давление на иранские власти, которые Вашингтон обвиняет в жестоком подавлении массовых протестов. В своем сообщении Трамп подчеркнул, что решение является "окончательным".

Китай оказался среди ключевых адресатов угроз. По данным международной статистики, Пекин закупает около 90% иранского нефтяного экспорта, около 1,3 млн баррелей в сутки. Кроме Китая, к крупнейшим торговым партнерам Ирана относятся также Индия и Турция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США пригрозили Верховному лидеру Ирана и намекнули на его бегство в Россию.

Также "Комментарии" писали, что Путин молчит от страха и игнорирует угрозы трем странам-союзницам РФ: Ирану, Венесуэле и Кубе.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4079772-kitaj-zaavlae-so-zahisatime-svoi-interesi-u-razi-zastosuvanna-trampom-25-mit.html
