Китай озвучил заявление о решении войны в Украине на Генеральной Ассамблее ООН

Министр иностранных дел Китая Ван И выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и сообщил, какой вариант решения для него приемлем. Об этом пишет агентство Reuters.

Ван И выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фото с октрытых источников

Ван И заявил, что Китай всеми силами поддерживает мирное направление для разрешения "кризиса" между Украиной и Россией. Министр Китая не употребил во время своей речи слово "война".

В обращении он отметил, что настаивает на решении проблем безопасности со всех сторон конфликта. А главное, что необходимо сделать сейчас, это способствовать переговорам о мире между двумя странами.

Интересно, что Китай во время всех голосований в ООН поддерживает российскую позицию, только в нескольких случаях страна не проголосовала или заняла нейтральную сторону. Китайские власти постоянно критикуют санкции Запада против своего стратегического партнера и не одобряют поставки оружия в Украину.

Примечательно, что на последнем саммите ШОС в Узбекистане китайский лидер Си Цзиньпин был озабочен ситуацией в Украине. Именно тогда происходило активное контрнаступление украинских сил на юге и востоке страны. Особенно удачным он проходил в Харьковской области, где были уволены сотни населенных пунктов, среди которых был и город Изюм. Именно в нем нашли массовое захоронение замученных россиянами украинцев.

Ван И на Генассамблее ООН рассказал и о ситуации с Тайванем. Китайский представитель заявил, что его страна будет идти по мирному пути к объединению. Хотя и добавил, что будут принимать все необходимые меры против сепаратистской деятельности в Тайване.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что китайский вождь настаивает на недопущении возникновения "цветных революций" в странах ШОС.

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