Китай задержал журналиста Bloomberg за угрозу нацбезопасности

Китайские власти задержали сотрудника Bloomberg, который работает в информационном бюро Bloomberg в Пекине, по подозрению в создании угрозы национальной безопасности. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщило агентство.

Согласно отчету, в понедельник сотрудники службы безопасности в штатском сопроводили Хейз Фан из ее многоквартирного дома. Подробная информация не сообщается.

Напомним, вчера, 10 декабря, Китай заявил, что отменит безвизовый въезд для владельцев дипломатических паспортов США, посещающих Гонконг и Макао, после того как Соединенные Штаты ввели финансовые санкции и запрет на поездки для десятка китайских чиновников.

Недавно стало известно, что китайский шпион переспал с двумя мэрами США и членами Конгресса.

Ранее "Комментарии" сообщали, что более 1000 китайских исследователей покинули Соединенные Штаты на фоне репрессий в связи с предполагаемой кражей технологий. Об этом заявили высокопоставленные представители службы безопасности США, добавив, что китайские агенты уже нацелены на новую администрацию Байдена. Китай отклонил обвинения и назвал их смехотворными. Службы разведки США и Германии в очередной раз выступили с предупреждениями о том, что установленное правительством Китая налоговое программное обеспечение содержит вредоносное ПО, которое обеспечивает доступ к приложениям.

Оппозиция Канады призвала правительство либерального премьер-министра Джастина Трюдо принять более жесткие меры в отношении Китая, запретив использование 5G Huawei Technologies Co Ltd в стране.









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