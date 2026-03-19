Китай "Мы шокированы": Китай заявил об "совершенно неприемлемых" действиях Израиля
НОВОСТИ

"Мы шокированы": Китай заявил об "совершенно неприемлемых" действиях Израиля

Китай призывает к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

19 марта 2026, 13:23
Slava Kot

Китай заявил об "совершенно неприемлемых" действиях Израиля на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В Пекине резко отреагировали на сообщения о том, что израильские военные получили разрешение ликвидировать чиновников Ирана без отдельного политического согласования.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

17 марта израильский министр обороны Исраэль Кац подтвердил гибель высокопоставленного иранского чиновника Али Лариджани и заявил, что он вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху разрешили армии проводить подобные операции против представителей руководства Ирана.

На эти заявления отреагировал представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь. В ходе брифинга он подчеркнул, что Пекин выступает против силовых методов в международных отношениях.

"Мы шокированы этими заявлениями. Мы выступаем против применения силы в международных отношениях. Убийства иранских государственных лидеров и нападения на гражданские цели абсолютно неприемлемы", – заявил спикер МИД Китая.

Линь Цзянь призвал окончить военные действия в регионе Ближнего Востока.

"Международное сообщество широко призывает к скорейшему прекращению огня и прекращению боевых действий", — добавил Цзянь.

Али Лариджани был высокопоставленным чиновником в иранском правительстве, близким соратником верховного духовного и политического лидера страны аятоллы Али Хаменеи, убитого 28 февраля, в первый день израильско-американской войны против Ирана. После его смерти Лариджани считался фактическим лидером страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай принял решение об экстренной помощи Ирану на фоне войны с США.

Также "Комментарии" писали, что директор разведки США оценила войну в Иране. Это не понравится Трампу.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
