"Мы шокированы": Китай заявил об "совершенно неприемлемых" действиях Израиля

Китай заявил об "совершенно неприемлемых" действиях Израиля на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В Пекине резко отреагировали на сообщения о том, что израильские военные получили разрешение ликвидировать чиновников Ирана без отдельного политического согласования.

17 марта израильский министр обороны Исраэль Кац подтвердил гибель высокопоставленного иранского чиновника Али Лариджани и заявил, что он вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху разрешили армии проводить подобные операции против представителей руководства Ирана.

На эти заявления отреагировал представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь. В ходе брифинга он подчеркнул, что Пекин выступает против силовых методов в международных отношениях.

"Мы шокированы этими заявлениями. Мы выступаем против применения силы в международных отношениях. Убийства иранских государственных лидеров и нападения на гражданские цели абсолютно неприемлемы", – заявил спикер МИД Китая.

Линь Цзянь призвал окончить военные действия в регионе Ближнего Востока.

"Международное сообщество широко призывает к скорейшему прекращению огня и прекращению боевых действий", — добавил Цзянь.

Али Лариджани был высокопоставленным чиновником в иранском правительстве, близким соратником верховного духовного и политического лидера страны аятоллы Али Хаменеи, убитого 28 февраля, в первый день израильско-американской войны против Ирана. После его смерти Лариджани считался фактическим лидером страны.

