Подготовка военных РФ в КНР для войны: появилась реакция Китая на информацию

В Китае отвергли публикацию агентства Reuters о якобы тайной подготовке российских военных на китайской территории для дальнейшего их участия в войне против Украины. В Пекине заявили, что подобные сообщения являются попыткой "перевести вину" за российско-украинскую войну на КНР.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Представитель МИД КНР ответил на запрос агентства "Укринформ" относительно информации Reuters о подготовке российских военных на территории Китая для войны против Украины.

"В вопросе украинского кризиса (так в КНР официально называют российскую войну против Украины) Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции и прилагает усилия для содействия мирным переговорам", — ответили в Китае.

Также в КНР отметили, что позиция Пекина по поводу войны России против Украины "последовательна и четкая".

"Стороны конфликта не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину на других", — указали в МИД Китая.

Напомним, что накануне Reuters со ссылкой на документы и источники в трех европейских разведках сообщило, что в конце прошлого года китайские военные провели подготовку около 200 российских военнослужащих. По данным агентства, часть из них после учений вернулась воевать против Украины.

Однако в Пекине эти обвинения категорически отрицают. Китайская сторона традиционно заявляет о нейтралитете в войне, хотя при этом избегает прямого определения России как агрессора. Кроме того, Китай остается одним из ключевых экономических партнеров России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

