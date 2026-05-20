Підготовка військових РФ у КНР для війни: з'явилася реакція Китаю на інформацію

У Китаї відкинули публікацію агентства Reuters про нібито таємну підготовку російських військових на китайській території для подальшої їх участі у війні проти України. У Пекіні заявили, що подібні повідомлення є спробою "перекласти провину" за російсько-українську війну на КНР.

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС КНР відповів на запит агентства "Укрінформ" щодо інформації Reuters щодо підготовки російських військових на території Китаю для війни проти України.

"У питанні української кризи (так у КНР офіційно називають російську війну проти України) Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції і докладає зусиль для сприяння мирним переговорам", — відповіли в Китаї.

Також в КНР зазначили, що позиція Пекіну щодо війни Росії проти України "послідовна та чітка".

"Сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину на інших", — вказали в МЗС Китаю.

Нагадаємо, що напередодні Reuters із посиланням на документи та джерела у трьох європейських розвідках повідомило, що наприкінці минулого року китайські військові нібито провели підготовку близько 200 російських військовослужбовців. За даними агентства, частина з них після навчань повернулася воювати проти України.

Однак, у Пекіні ці звинувачення категорично заперечують. Китайська сторона традиційно заявляє про нейтралітет у війні, хоча при цьому уникає прямого визначення Росії як агресора. Крім того, Китай залишається одним з ключових економічних партнерів Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна у Китаї та перші заяви лідерів.

Також "Коментарі" писали, що Медведєв істерично відреагував на погрози НАТО вдарити по Калінінграду.