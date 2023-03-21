Стоящий за визитом Си: Явные и скрытые цели Китая в визите в Москву

Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию обусловлен тремя ключевыми причинами. Такое мнение в телеэфире высказал политолог Игорь Рейтерович.

Три причины визита Си Цзиньпина в Москву

Первая, которая на поверхности: Си Цзиньпин получил, скажем так, власть как минимум еще на пять лет. Причем это в большей степени произошло в конце 2022 года, но формально уже в начале 2023-го, когда он в Китае возглавил все, что только можно, и занял все посты, которые только можно. Потому он теперь может устроить такое турне”, — считает он.

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Рейтерович обратил внимание, что Россия не первая страна, которую он посетил.

“Хотя он и говорит, что я приехал к вам, как в первую страну, но надо понимать, что должность главы партии, которую он получил в конце 2022 года, важнее того, что он получил потом. А после конца 2022 года он уже побывал в ряде других стран и занимался другими вещами. И это была не Российская Федерация", — заметил политолог.

Вторая причина, по его словам, связана с тем, что не только Си, но и китайскому руководству, которое с ним приехало, нужно было вживую посмотреть на Путина, на его ближайшее окружение, на манеру поведения, на физическое состояние, в частности, чтобы понять, что может произойти.

Обратите внимание, они сегодня очень долго встречались и говорили с премьер-министром Российской Федерации. Мы об этом очень мало вспоминаем, но по Конституции именно он должен возглавить страну, если с Путиным что-нибудь, например, случится. И при этом Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина в Китай в самое короткое время. То есть, китайская делегация приехала провести своеобразный кастинг, посмотреть: что будет, как элиты настроены и на что они будут ориентироваться”, — сказал Рейтерович.

Политолог добавил, что россияне говорят о том, что в окружении Путина и российских властей очень много китайских агентов.

“И третий важный момент: мне кажется, Китай просто считает, что сейчас наступил такой период, когда он может о себе заявить публично как геополитический игрок, выйти, в частности, на европейскую арену, потому что в Европе как производили, производят, так и будут производить международную политику в ближайшие, по меньшей мере, несколько десятилетий", — сказал политолог.

Игорь Рейтерович отметил, что сейчас Китай следит за ситуацией, а дальше уже будет принимать решение с учетом того, как все сложится. Публичные же переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина закончились перечислением банальностей и без видимого прогресса по основным вопросам .

Диктаторы подписали 14 соглашений, однако заявления лидеров России и Китая на итоговой пресс-конференции свидетельствуют о том, что им не удалось добиться прорыва по ключевым вопросам, в том числе и по конфликту в Украине.

Как писали "Комментарии", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился в Китай с призывом не передавать оружие России.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что в Пекине "стремятся к миру" , а в войне в Украине "виновны США".

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