Стоящий за визитом Си: Явные и скрытые цели Китая в визите в Москву

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Моесеенко Валентина
Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию обусловлен тремя ключевыми причинами. Такое мнение в телеэфире высказал политолог Игорь Рейтерович.
Три причины визита Си Цзиньпина в Москву
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Рейтерович обратил внимание, что Россия не первая страна, которую он посетил.
Вторая причина, по его словам, связана с тем, что не только Си, но и китайскому руководству, которое с ним приехало, нужно было вживую посмотреть на Путина, на его ближайшее окружение, на манеру поведения, на физическое состояние, в частности, чтобы понять, что может произойти.
Политолог добавил, что россияне говорят о том, что в окружении Путина и российских властей очень много китайских агентов.
Игорь Рейтерович отметил, что сейчас Китай следит за ситуацией, а дальше уже будет принимать решение с учетом того, как все сложится. Публичные же переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина закончились перечислением банальностей и без видимого прогресса по основным вопросам .
Диктаторы подписали 14 соглашений, однако заявления лидеров России и Китая на итоговой пресс-конференции свидетельствуют о том, что им не удалось добиться прорыва по ключевым вопросам, в том числе и по конфликту в Украине.
Как писали "Комментарии", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился в Китай с призывом не передавать оружие России.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что в Пекине "стремятся к миру" , а в войне в Украине "виновны США".
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