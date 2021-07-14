В Китае обрушилось здание гостиницы: количество жертв увеличилось (ФОТО)

Количество жертв в результате обрушения здания гостиницы Siji Kaiyuan в Китае выросло. Об этом сообщает издание AP.

В Китае обрушилось здание гостиницы. Фото: издание Xinhua

Как стало известно, власти страны завершают спасательную операцию в городе Сучжоу. Из-под завалов спасатели вытащили 23 человека. Большинство из них были постояльцами гостиницы.

Из двадцати трёх человек один не получил повреждений, пятеро пострадали и были госпитализированы прибывшими на место событий медиками, и еще семнадцать погибли.

Для поисков сотрудники спасательной службы использовали поисковых собак, краны, и металлорезы. Всего для проведения операции были мобилизировано около 600 человек, а также 120 транспортных средств.

Для справки: город Сучжоу является популярным туристическим направлением, которое известно своими историческими каналами и традиционными китайскими садами. Трёхэтажная гостиница Siji Kaiyuan на 54 номера открылась в 2018 году.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Боливии рейсовый автобус с пассажирами внутри упал в обрыв с высоты более ста метров. Транспортное средство направлялось в столицу страны в город Сукре. В результате происшествия пострадали несколько десятков человек, многие получили ранения. Для опознания прибыли близкие погибших. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Индии молния ударила в большую группу людей. Они находились в популярном туристическом месте, на крыше башни форта. В результате происшествия погибло более десяти человек, многие пострадали. Некоторые люди спрыгивали с башни на землю.

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