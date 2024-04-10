В Китае отреагировали на критику США по сотрудничеству с Россией

Пекин сообщил, что Китай имеет право на "нормальное сотрудничество" с Россией. По словам пресс-секретаря МИД КНР, не следует США и другим странам перекладывать ответственность за войну в Украине на Китай. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Во время брифинга спикер МИД Китая Мао Нин прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, который сказал, что Соединенные Штаты будут считать КНР ответственной за успехи России в войне в Украине из-за активного сотрудничества между обеими странами.

"Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество, и такое сотрудничество не должно происходить под внешним вмешательством или ограничениями. Китай не воспримет обвинений и давления", — сказала Мао.

Мао Нин подчеркнула, что Китай занимает "объективную и справедливую позицию" по войне в Украине и активно включается в продвижение мирных переговоров между Украиной и Россией для завершения конфликта.

"Если определенные страны действительно заботятся о мире и хотят скорейшего завершения "кризиса в Украине", они должны задуматься над ее первопричиной и сделать что-то, что действительно поможет достичь мира, а не перекладывать вину на Китай", — добавила представитель МИД КНР.

Отметим, что Китай не называет полномасштабное российское вторжение в Украину войной, а использует термин "кризис в Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лидере КНР Си Цзиньпине, который подчеркнул поддержку Китаем российского народа.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай сделал новое заявление о мирных переговорах для окончания войны в Украине.