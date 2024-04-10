В Китае отреагировали на критику США по сотрудничеству с Россией

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Slava Kot
Пекин сообщил, что Китай имеет право на "нормальное сотрудничество" с Россией. По словам пресс-секретаря МИД КНР, не следует США и другим странам перекладывать ответственность за войну в Украине на Китай. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".
Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников
Во время брифинга спикер МИД Китая Мао Нин прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, который сказал, что Соединенные Штаты будут считать КНР ответственной за успехи России в войне в Украине из-за активного сотрудничества между обеими странами.
Мао Нин подчеркнула, что Китай занимает "объективную и справедливую позицию" по войне в Украине и активно включается в продвижение мирных переговоров между Украиной и Россией для завершения конфликта.
Отметим, что Китай не называет полномасштабное российское вторжение в Украину войной, а использует термин "кризис в Украине".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о лидере КНР Си Цзиньпине, который подчеркнул поддержку Китаем российского народа.
Также "Комментарии" писали о том, что Китай сделал новое заявление о мирных переговорах для окончания войны в Украине.
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