Чи вигідно Китаю продовження війни в Україні: як Сі може зірвати мир

Пекін засудив рішення адміністрації США запровадити нові санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу". У КНР заявили, що такі обмеження не мають підстав у міжнародному праві та не були схвалені Радою Безпеки ООН. Між тим, саме ці санкції вже змінили тон Москви. Принаймні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий погодитися з концепцією, яку запропонували Сполучені Штати для врегулювання війни проти України. Чи вигідно Китаю продовження війни в Україні і чи може саме Пекін зірвати потенційні домовленості про припинення війни між США та РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Вплив Китаю на війну в Україні

Китаю вигідне закінчення війни в Україні без явного переможця

Аналітик з міжнародної політики Ілія Куса вважає, що Китаю, з одного боку, вигідно продовження війни в Україні, оскільки, чим далі триває війна, тим більше Китай може спостерігати за нею, за реакцією західних партнерів, реакцією Сполучених Штатів і, відповідно, робити власні висновки для власних цілей.

"Чим довше триває війна, тим більше ресурси Сполучених Штатів, хоча зараз вже менше, і Європи відволікаються на європейський напрямок, а не на стримування Китаю. Але, з іншого боку, Китай втрачає від цієї війни. Зокрема, варто не забувати про ризики потенційного запровадження, наприклад, вторинних санкцій. Це було б неможливо, якби не було цієї війни. Плюс ризики для світових ринків, пов'язані з наслідками цієї війни. Плюс, оскільки триває війна, завжди є ризик того, що в ослабленій Росії у війні може спалахнути політична криза після завершення бойових дій. І це буде загрожувати безпеці кордонів Китаю. Вони дуже ретельно за цим слідкують. Тому я б сказав, що в цілому не можна однозначно якийсь висновок тут зробити, адже Китай, як страждає від цієї війни, так і заробляє на ній. Є плюси й мінуси для цієї країни. Єдине, що можна точно сказати – нинішня політика КНР – це політика збалансованого нейтралітету, якої Вони намагаються дотримуватися. Паралельно намагаючись заробляти і на Росії, і на Україні. Наприклад, продаючи запчастини для дронів, як в Україну, так і в Росію. Імпортуючи російські енергоносії за шаленими знижками для своїх запасів. За великим рахунком така позиція для Пекіну є вигідною і він хотів би її зберегти", – прокоментував Ілія Куса.

Щодо того чи може Пекін зірвати потенційні домовленості між США і РФ щодо припинення війни в Україні, то, на думку експерта, китайці не можуть цього зробити.

"Я не вважаю, що у Пекіна є прямі інструменти контролю над РФ, щоб вмовити Москву не йти на припинення вогню. Мені здається, що Китай буде підтримувати всі ініціативи на припиненні вогню. Єдине, що Китаю буде вигідно, якщо війна буде припинена саме без явного переможця. Щоб і Україна, і Росія були ослаблені в результаті цієї війни і, щоб не можна було ні США, ні Європі заявити про перемогу у війні і, відповідно, щоб Росія теж не була занадто посилена, чого вже в принципі не станеться. Тому мені здається, що Китай буде підтримувати будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни і зривати їх навряд чи захоче. Ну, власне, це ніякої стратегічної переваги їм не дасть. Більше того, якщо у діалозі зі Сполученими Штатами про мирні ініціативи по Україні США запропонують, наприклад, якісь поступки у торговій угоді з Китаєм, то навпаки, у Пекіна буде навіть більше мотивації підтримувати припинення війни за посередництва США", – констатував співрозмовник порталу "Коментарі".

Пекін буде діяти ситуативно, в залежності від обставин

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко говорить, що потрібно розуміти, що хто б що не говорив, але у Китаю немає прямого інтересу допомагати президенту США Дональду Трампу, навіть у завершенні війни між Росією і Україною.

"А, оскільки ця війна послаблює і Росію і Захід, то, з точки зору китайських інтересів, навіщо поспішати із завершенням цієї війни. Також Китай не зацікавлений і в зближенні, а тим більше в партнерських відносинах між Трампом і Путіним. Для Пекіну доцільно зберігати залежність Росії саме від Китаю. Однак ескалація російсько-української війни і, особливо, її розширення на країни ЄС не відповідає економічним інтересам КНР. Такий кризовий сценарій може зруйнувати світову торгівлю і спровокувати глобальне політичне протистояння, що вдарить по глобалістській економічній стратегії Китаю", – зазначив експерт.

Володимир Фесенко наголосив, інтереси Китаю щодо російсько-української війни є суперечливими, відповідно, Пекін буде діяти ситуативно, в залежності від обставин, особливо в своїх взаєминах з США і Росією, а також враховуючи розвиток відносин між США і Росією.

