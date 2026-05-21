logo

BTC/USD

77233

ETH/USD

2116.07

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Ассоциированное членство Украины в Евросоюзе: в ЕС отреагировали на идею Мерца
commentss НОВОСТИ Все новости

Ассоциированное членство Украины в Евросоюзе: в ЕС отреагировали на идею Мерца

В Еврокомиссии отреагировали на письмо канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном ассоциированном членстве Украины в ЕС

21 мая 2026, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Европейской комиссии подтвердили, что получили письмо от канцлера Германии Фридриха Мерца, в котором содержится предложение предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского Союза как промежуточный этап перед полноправным вступлением.

Ассоциированное членство Украины в Евросоюзе: в ЕС отреагировали на идею Мерца

В ЕС отреагировали на идею об ассоциированном членстве Украины. Фото из открытых источников

Представитель Еврокомиссии заявил, что в Брюсселе положительно оценивают идею дискуссии между государствами-членами о предстоящем расширении ЕС и интеграции в блок Украины.

"Мы приветствуем то, что эта дискуссия проходит между государствами-членами. И призываем продолжать ее на уровне Европейского совета", — заявил представитель Еврокомиссии.

В Брюсселе подчеркнули, что тема вступления Украины в ЕС все больше рассматривается не только как политический процесс, но и вопрос безопасности и стратегической стабильности для всего Союза. В Еврокомиссии также подчеркнули, что любые новые форматы сотрудничества или промежуточные модели интеграции должны быть основаны на принципе заслуг. Это означает, что страны-кандидаты должны выполнять необходимые реформы и отвечать критериям членства.

Как писали СМИ, идея Мерца относительно "ассоциированного членства" может стать попыткой предложить Украине более глубокую интеграцию в ЕС еще до завершения полной процедуры вступления и частично "закроет" запрос Киева на скорейшее членство в блоке. Однако официального решения или конкретного механизма для такого членства Украины в ЕС пока нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что членство Украины в ЕС больше не отдалена перспектива.

Также "Комментарии" писали, что Франция поставила Украине жесткие условия для вступления в Европейский Союз.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/05/21/7238032/
Теги:

Новости

Все новости