Ассоциированное членство Украины в Евросоюзе: в ЕС отреагировали на идею Мерца

В Европейской комиссии подтвердили, что получили письмо от канцлера Германии Фридриха Мерца, в котором содержится предложение предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского Союза как промежуточный этап перед полноправным вступлением.

В ЕС отреагировали на идею об ассоциированном членстве Украины.

Представитель Еврокомиссии заявил, что в Брюсселе положительно оценивают идею дискуссии между государствами-членами о предстоящем расширении ЕС и интеграции в блок Украины.

"Мы приветствуем то, что эта дискуссия проходит между государствами-членами. И призываем продолжать ее на уровне Европейского совета", — заявил представитель Еврокомиссии.

В Брюсселе подчеркнули, что тема вступления Украины в ЕС все больше рассматривается не только как политический процесс, но и вопрос безопасности и стратегической стабильности для всего Союза. В Еврокомиссии также подчеркнули, что любые новые форматы сотрудничества или промежуточные модели интеграции должны быть основаны на принципе заслуг. Это означает, что страны-кандидаты должны выполнять необходимые реформы и отвечать критериям членства.

Как писали СМИ, идея Мерца относительно "ассоциированного членства" может стать попыткой предложить Украине более глубокую интеграцию в ЕС еще до завершения полной процедуры вступления и частично "закроет" запрос Киева на скорейшее членство в блоке. Однако официального решения или конкретного механизма для такого членства Украины в ЕС пока нет.

