Асоційоване членство України в Євросоюзі: у ЄС відреагували на ідею Мерца

У Європейській комісії підтвердили, що отримали лист від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, у якому міститься пропозиція надати Україні статус "асоційованого члена" Європейського Союзу як проміжний етап перед повноправним вступом.

Речник Єврокомісії заявив, що у Брюсселі позитивно оцінюють ідею дискусії між державами-членами щодо майбутнього розширення ЄС та інтеграції до блоку України.

"Ми вітаємо те, що ця дискусія відбувається між державами-членами. І закликаємо продовжувати її на рівні Європейської ради", — заявив представник Єврокомісії.

У Брюсселі наголосили, що тема вступу України до ЄС дедалі більше розглядається не лише як політичний процес, а і як питання безпеки та стратегічної стабільності для всього Союзу. У Єврокомісії також підкреслили, що будь-які нові формати співпраці або проміжні моделі інтеграції мають ґрунтуватися на принципі заслуг. Це означає, що країни-кандидати повинні виконувати необхідні реформи та відповідати критеріям членства.

Як писали ЗМІ, ідея Мерца щодо "асоційованого членства" може стати спробою запропонувати Україні глибшу інтеграцію до ЄС ще до завершення повної процедури вступу та частково "закриє" запит Києва на якнайшвидше членство в блоці. Однак офіційного рішення чи конкретного механізму для такого членства України в ЄС наразі немає.

