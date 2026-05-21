logo_ukra

BTC/USD

77233

ETH/USD

2116.07

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Асоційоване членство України в Євросоюзі: у ЄС відреагували на ідею Мерца
commentss НОВИНИ Всі новини

Асоційоване членство України в Євросоюзі: у ЄС відреагували на ідею Мерца

У Єврокомісії відреагували на лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого асоційованого членства України в ЄС

21 травня 2026, 15:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Європейській комісії підтвердили, що отримали лист від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, у якому міститься пропозиція надати Україні статус "асоційованого члена" Європейського Союзу як проміжний етап перед повноправним вступом.

Асоційоване членство України в Євросоюзі: у ЄС відреагували на ідею Мерца

У ЄС відреагували на ідею про асоційоване членство України. Фото з відкритих джерел

Речник Єврокомісії заявив, що у Брюсселі позитивно оцінюють ідею дискусії між державами-членами щодо майбутнього розширення ЄС та інтеграції до блоку України.

"Ми вітаємо те, що ця дискусія відбувається між державами-членами. І закликаємо продовжувати її на рівні Європейської ради", — заявив представник Єврокомісії.

У Брюсселі наголосили, що тема вступу України до ЄС дедалі більше розглядається не лише як політичний процес, а і як питання безпеки та стратегічної стабільності для всього Союзу. У Єврокомісії також підкреслили, що будь-які нові формати співпраці або проміжні моделі інтеграції мають ґрунтуватися на принципі заслуг. Це означає, що країни-кандидати повинні виконувати необхідні реформи та відповідати критеріям членства.

Як писали ЗМІ, ідея Мерца щодо "асоційованого членства" може стати спробою запропонувати Україні глибшу інтеграцію до ЄС ще до завершення повної процедури вступу та частково "закриє" запит Києва на якнайшвидше членство в блоці. Однак офіційного рішення чи конкретного механізму для такого членства України в ЄС наразі немає. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що членство України в ЄС більше не віддалена перспектива.

Також "Коментарі" писали, що Франція поставила Україні жорсткі умови для вступу в Європейський Союз



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/05/21/7238032/
Теги:

Новини

Всі новини