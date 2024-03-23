Доходы от росактивов для закупки оружия Украине: кто и почему тормозит процесс

Саммит глав государств и правительств ЕС не сумел договориться о плане использования доходов от замороженных российских активов для вооружения Украины. Есть данные, что три страны ЕС выступили против покупки боеприпасов Украине за счет замороженных активов РФ, а именно – Мальта, Люксембург и Венгрия. Против, похоже, выступает и Австрия. При этом глава центробанка Латвии считает, что ЕС придется, в конце концов, принять волевое решение и конфисковать российские активы, если Евросоюз хочет, чтобы Украина победила в войне с РФ. О чем говорит происходящее, как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Венгрия и компания пытаются получить дополнительные "пряники"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин констатирует, что касательно замороженных российских активов в Евросоюзе в очередной раз договорились договариваться дальше.

"Что неудивительно, – считает он. – Единодушия тут быть не может, потому что слишком разные интересы у стран. И на позицию, к примеру, влияет наличие или отсутствие на их территориях военных предприятий. Именно поэтому немцы всячески поддерживают использование доходов от российских активов для финансирования закупки вооружения для Украины. А всё потому, что в Германии – достаточно мощный военно-промышленный комплекс (ВПК). Это же касается скандинавов. Такие страны понимают, что около 3 млрд евро в год (а доходы от замороженных активов составляют именно такую сумму) могут частично осесть в их экономике. А та же Австрия выступила против, потому что там нет военных заводов. И она хочет, чтоб доходы от активов направлялись не на вооружение, а на восстановление Украины".

Так что тут речь, прежде всего, о национальных интересах тех или иных стран, поясняет эксперт. И те или иные действия Венгрии сейчас следует рассматривать как ее попытку как можно больше выдоить из Еврокомиссии (ЕК), уверен экономист. Он напоминает, что ЕК заблокировала много средств, которые должны были поступить в Венгрию, но не поступили, потому как тамошние власти провели реформы, с точки зрения Еврокомиссии, подрывающие независимость СМИ, правосудия и так далее.

"И Венгрия пытается давить на ЕК, то и дело занимая достаточно жесткую позицию в ракурсе (не)поддержки Украины и (не)введения новых санкций против РФ. И тут официальный Будапешт использует те же механизмы, что польские аграрии, которые блокируют границу с Украиной, добиваясь от Еврокомиссии нужных себе решений", – проводить параллели Олег Пендзин.

По его мнению, эпопея с передачей в пользу Украине доходов от замороженных российских активов завершится так же, как все эпопеи с принятием консолидированных решений ЕС в ракурсе российско-украинской войны. А именно – решение будет принято, деньги пойдут в европейский Фонд мира. И из них будут финансироваться военные закупки для Украины на европейских предприятиях ВПК.

"Но всё это пройдет с дополнительными "пряниками" для Венгрии и расшаркиванием перед малыми странами типа Мальты и Люксембурга. Каждая страна в этой ситуации будет стремиться максимально соблюсти свои национальные интересы — в понимании нынешнего руководства", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что позитивное для нас решение будет принято еще и потому, что на сегодняшний момент есть понимание – необходимо восстанавливать военно-промышленный комплекс Европы.

"Непонятно, что будет далее с США, откуда уже идут сигналы, что Европе нужно самой больше вкладываться в собственную безопасность. Непонятно, что будет с исполнением 5-й статьи договора о Североатлантическом содружестве. Ведь 4-я статья предусматривает консультации перед включением в общую оборону в случае нападения на одного из членов блока. А у консультаций этих нет четкого срока по времени. Таким образом, страны НАТО могут попросту увязнуть в 4-й статье, так и не перейдя к 5-й. Учитывая, что в Белый дом может вернуться Трамп, который прямо говорит, что между США и конфликтом в Европе — океан, что европейцы должны больше платить за безопасность, поддерживать которую им помогают Штаты, становится понятно беспокойство Старого Света. Так что в интересах не только Украины, но и самой Европы – быстрее восстанавливать ВПК. Средств на это нет. И наиболее логичным источником средств тут выглядят доходы от замороженных российских активов. Именно поэтому под флагом помощи Украине, под рукоплескание военно-промышленных или близких к ним кругов, соответствующее решение будет принято", – прогнозирует Олег Пендзин.

Вопрос во времени, отмечает он. Естественно, мы заинтересованы в том, чтоб это произошло как можно быстрее.

Ситуация с российскими активами в ЕС вполне прогнозируема

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран поделился таким комментарием:

"Ситуация с российскими активами в ЕС вполне прогнозируема. Из-за мощного российского лобби в лице Венгрии даже менее серьезные варианты помощи для Украины было трудно протолкнуть".

Эксперт считает, что блокирующие на данный момент такой подход страны понимают – политическое решение на уровне ЕК уже принято. Они просто пробуют тормозить процесс.

"Главное, что за использование доходов от российских активов выступили Бельгия, где находится Euroclear (ведущий международный центральный депозитарий ценных бумаг), Германия, Италия и Франция, где сконцентрированы многие российские активы и не только суверенные, – подчеркивает Виталий Шапран. – Что касается Люксембурга и Мальты, их мотивы нужно еще изучать, возможно, они используют эту возможность для лоббирования у ЕК своих собственных интересов".

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