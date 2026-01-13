ЕС готовит жесткий санкционный удар: союзнику РФ прилетит

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране. Об этом она написала в соцсети Х.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Глава Еврокомиссии акцентировала, что рост числа жертв в Иране ужасен. Она осудила чрезмерное применение силы против протестующих и постоянное ограничение их свободы.

"В тесном сотрудничестве с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас будут быстро предложены дополнительные санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии. Мы поддерживаем народ Ирана, который мужественно борется за свою свободу", — написала фон дер Ляен.

Читайте на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне массовых протестов в Иране заявил, что режим аятолл оказался на грани уничтожения и может упасть уже в ближайшее время.

Во время официального визита в Индию Фридрих Мерц прокомментировал протесты в Иране, которые в последние дни переросли в массовые демонстрации. По его словам, митинги могут наконец свергнуть власть Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

"Если режим может удерживаться у власти только посредством насилия, то ему фактически конец. Я предполагаю, что мы сейчас являемся свидетелями последних дней и недель этого режима", — сказал Мерц.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, продолжающих торговлю с Ираном. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Трампа в Truth Social.

