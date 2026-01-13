ЄС готує жорсткий санкційний удар: союзнику РФ прилетить

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані. Про це вона написала у соцмережі Х.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Очільниця Єврокомісії акцентувала, що зростання кількості жертв в Ірані є жахливим. Вона засудила надмірне застосування сили проти протестувальників та постійне обмеження їхньої свободи.

"У тісній співпраці з високим представником ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас будуть швидко запропоновані додаткові санкції щодо осіб, відповідальних за репресії. Ми підтримуємо народ Ірану, який мужньо бореться за свою свободу", – написала фон дер Ляєн.

