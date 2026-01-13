logo_ukra

ЄС готує жорсткий санкційний удар: союзнику РФ прилетить
НОВИНИ

ЄС готує жорсткий санкційний удар: союзнику РФ прилетить

Фон дер Ляєн заявила, що нові санкції ЄС проти Ірану будуть швидко

13 січня 2026, 16:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані. Про це вона написала у соцмережі Х.

ЄС готує жорсткий санкційний удар: союзнику РФ прилетить

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Очільниця Єврокомісії акцентувала, що зростання кількості жертв в Ірані є жахливим. Вона засудила надмірне застосування сили проти протестувальників та постійне обмеження їхньої свободи.

"У тісній співпраці з високим представником ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас будуть швидко запропоновані додаткові санкції щодо осіб, відповідальних за репресії. Ми підтримуємо народ Ірану, який мужньо бореться за свою свободу", – написала фон дер Ляєн.

Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на тлі масових протестів в Ірані заявив, що режим аятол опинився на межі знищення та може впасти вже найближчим часом. 

Фрідріх Мерц під час офіційного візиту до Індії прокоментував протести в Ірані, які в останні дні переросли у масові демонстрації. За його словами, мітинги можуть врешті повалити владу Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

"Якщо режим може утримуватися при владі лише за допомогою насильства, то йому фактично кінець. Я припускаю, що ми зараз є свідками останніх днів і тижнів цього режиму", — сказав Мерц.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові мита для країн, які продовжують торгівлю з Іраном. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Трампа в Truth Social.

Раніше "Коментарі" повідомляли – чи готують США удари по Ірану: стало відомо до чого схиляється Трамп.




