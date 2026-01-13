ЄС готує жорсткий санкційний удар: союзнику РФ прилетить

Рубрики
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані. Про це вона написала у соцмережі Х.
Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел
Очільниця Єврокомісії акцентувала, що зростання кількості жертв в Ірані є жахливим. Вона засудила надмірне застосування сили проти протестувальників та постійне обмеження їхньої свободи.
