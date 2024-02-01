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Если Украина "падет". В стране ЕС назвали следующую «цель» Путина

В случае проигрыша Украины в войне Россия не остановится и, вероятно, атакует Молдову, подчеркнув в интервью Europa Libera глава Генштаба Румынии Влад Георгице. Он призвал страны ЕС принять необходимые меры, пишут «Комментарии»

сегодня, 12:28
Автор:
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Ткачик Олеся
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Если Украина проиграет войну с Россией, очередной целью страны-агрессора может стать Молдова, считает Влад Георгице.

Если Украина "падет". В стране ЕС назвали следующую «цель» Путина

Прогнозируется напряжение и на Западных Балканах

"Население Румынии, как и все население Европейского Союза, озабочено. Если Россия победит в Украине, то главной мишенью станет Молдова"
, — сказал глава Генштаба Румынии.

Также он предупредил о возможном росте напряжения на Балканах.

"Мы станем свидетелями напряжения на Западных Балканах. Я считаю, что нельзя упускать ни секунды. Мы должны принять меры и быть готовыми"
, – сказал Георгице.

Напомним, "Комментарии" писали, что несмотря на то, что сейчас РФ увязла в войне с Украиной, страны Запада серьезно обеспокоены , что россияне могут напасть и на них. Очередной материал на этот счет опубликовало издание The Times, отмечая, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе. Вместе с тем, эксперты не исключают, что Россия действительно может решиться на удар в случае проигрыша Украины.

"Комментарии" писали о том, что Запад тайно готовится к войне с РФ, которая уже может состояться летом. Именно поэтому и проводит наибольшее время "холодной войны" обучение войск НАТО, которые, собственно, отрабатывают свои действия в случае нападения России.

Кроме того, "Комментарии" писали, что по мнению западных СМИ, НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе, в частности в Германии, если Москва начнет войну против Альянса. В частности, об этом предупреждают высокопоставленные генералы. В свою очередь, генерал-лейтенант Александр Соллфранк, командующий военным логистическим центром НАТО в Германии, призвал союзников упростить бюрократические процедуры, которые сейчас затрудняют перемещение войск и техники. Также нужно разрешить странам использовать военную технику и снаряжение друг друга в период кризиса.




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Источник: https://romania.europalibera.org/
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