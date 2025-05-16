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Европа готовит жесткое наказание России за отказ от перемирия: детали

В частности речь идет о введении тарифов на продукцию из России или тотальное торговое эмбарго.

сегодня, 10:20
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Клименко Елена

После того как Россия отказалась поддержать 30-дневное перемирие на линии фронта, в Европейском Союзе начали активно обсуждать идею введения полного торгового эмбарго против Кремля. Как сообщает Politico, подобная радикальная инициатива может стать очередным способом давления на российскую экономику.

Европа готовит жесткое наказание России за отказ от перемирия: детали

Евросоюз. Фото: 24 Канал

Европейские и британские дипломаты отмечают: отказ Владимира Путина от временного режима тишины стал очередным сигналом, что Россия не заинтересована в деэскалации. В ответ лидеры ЕС и Британии ищут механизм "нокаутирующего удара" по экономике РФ.

Идея базируется, в частности, на предложении американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, призвавшего к жестким экономическим санкциям – в том числе 500% тарифов на российский экспорт. Хотя поддержка от президента Дональда Трампа кажется маловероятной, сторонники Украины рассматривают возможность реализации "санкционного мегапакета" без привлечения Соединенных Штатов.

Сегодня, 16 мая, на проходящем в Албании шестом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) лидеры европейских стран, включая Украину и Великобританию, обсуждают дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии РФ.

ЕПС, созданная в 2022 году как ответ на полномасштабное вторжение России, служит платформой для стратегического диалога о будущем континента. Первое заседание этого сообщества состоялось в Праге, собрав представителей 44 стран.

Напомним, что после вторжения РФ ЕС, США, Британия и другие союзники уже ввели масштабные санкции против Москвы. Они включают отключение банков от SWIFT, блокировку резервов Центробанка РФ и запрещение инвестиций в ключевые отрасли экономики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды.



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Источник: https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/so-much-voting/
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