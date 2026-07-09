Европарламент раскритиковал решение Зеленского по УПА: в МИД Украины отреагировали

Европейский парламент одобрил резолюцию о прогрессе Украины на пути к членству в Европейском Союзе, однако документ сопровождался поправкой украинско-польских исторических споров. В частности, депутаты поддержали положение, в котором содержится критика решения президента Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное наименование в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА).

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

На решение Европарламента отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Поздравляем сильные сигналы поддержки Украины – как в противостоянии российскому агрессору, так и на пути к ЕС", – заявил спикер МИД Георгий Тихий о докладе Европарламента по отчету Еврокомиссии по Украине за 2025 год.

В то же время, украинская сторона обратила внимание, что отдельные политические силы использовали рассмотрение документа для внесения в него положений, касающихся двусторонних украинско-польских исторических вопросов.

"Украина и Польша должны обсуждать сложные исторические вопросы именно в двустороннем формате и в рамках профессионального диалога между историками, экспертами и профильными государственными институтами. Для этого есть соответствующие платформы, в частности, Конгресс историков", — отметил Тихий.

В МИДе также подчеркнули, что стратегическое партнерство между Украиной и Польшей остается важным элементом европейской безопасности. По словам спикера, оба государства объединяет общая ответственность за противодействие российской агрессии, а исторические вопросы не должны подрывать это сотрудничество.

Как сообщают европейские СМИ, поддержанная поправка явилась результатом переговоров с участием польских депутатов Европарламента от Европейской народной партии. Представители партии "Право и справедливость" предлагали еще более жесткие формулировки, в частности увязать дальнейшее движение Украины к членству в ЕС с разрешением исторических споров по Волынской трагедии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что евродепутат от Польши разорвала флаг УПА во время дебатов в Европарламенте по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Польша резко ответила на заявления Буданова об эскалации: в чем Варшава обвинила Киев.