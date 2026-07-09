Европарламент раскритиковал решение Зеленского по УПА: в МИД Украины отреагировали

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Европейский парламент одобрил резолюцию о прогрессе Украины на пути к членству в Европейском Союзе, однако документ сопровождался поправкой украинско-польских исторических споров. В частности, депутаты поддержали положение, в котором содержится критика решения президента Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное наименование в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА).
Георгий Тихий. Фото: МИД Украины
На решение Европарламента отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.
В то же время, украинская сторона обратила внимание, что отдельные политические силы использовали рассмотрение документа для внесения в него положений, касающихся двусторонних украинско-польских исторических вопросов.
В МИДе также подчеркнули, что стратегическое партнерство между Украиной и Польшей остается важным элементом европейской безопасности. По словам спикера, оба государства объединяет общая ответственность за противодействие российской агрессии, а исторические вопросы не должны подрывать это сотрудничество.
Как сообщают европейские СМИ, поддержанная поправка явилась результатом переговоров с участием польских депутатов Европарламента от Европейской народной партии. Представители партии "Право и справедливость" предлагали еще более жесткие формулировки, в частности увязать дальнейшее движение Украины к членству в ЕС с разрешением исторических споров по Волынской трагедии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что евродепутат от Польши разорвала флаг УПА во время дебатов в Европарламенте по Украине.
Также "Комментарии" писали, что Польша резко ответила на заявления Буданова об эскалации: в чем Варшава обвинила Киев.