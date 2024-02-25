Фицо сделал скандальное заявление на вторую годовщину полномасштабного вторжения России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметился скандальным заявлением о предпосылках войны между Украиной и Россией в 2014 году. По словам словацкого премьера, все началось с "разгула украинских неонацистов".



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

В опубликованном видео на Facebook Роберт Фицо заявил, что война в Украине в 2014 году началась с "разгула украинских неонацистов". Кроме того, по словам премьера Словакии, вторжение России в Украину состоит в том, чтобы "ввести Россию в заблуждение, что НАТО не будет расширяться дальше на восток".

Еще один тезис на вторую годовщину полномасштабного вторжения России касался будущего вступления Украины в НАТО. Роберт Фицо заявил, что такие шаги могут быть "началом Третьей мировой войны".

Вместе со скандальными заявлениями о начале войны в Украине и ее будущем членстве в НАТО, Фицо добавил, что военное вторжение в Украину является нарушением международного права.

Напомним, что Роберт Фицо не впервые высказывает скандальные заявления по поводу войны в Украине. За несколько дней до второй годовщины полномасштабного вторжения Фицо заявил, что мир должен "приспособиться к новой реальности", где у России будут под оккупационным контролем восточные области Украины, а также Крым. Премьер-министр Словакии добавил, что хочет окончания войны, однако не представляет, каким оно будет выглядеть, но по словам Фицо, мир будет болезненным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фицо рассказал об опасности по отношению к Украине, которая станет началом Третьей мировой войны

Также "Комментарии" писали, что премьер Словакии сделал скандальное заявление об обстрелах Киева.