"Историческая возможность": Орбан заявил о приближении окончания войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война России против Украины якобы ближается к завершению, а Европа должна воспользоваться "исторической возможностью" и поддержать мирные инициативы президента США Дональда Трампа. В то же время венгерский премьер вновь подверг резкой критике Европейский Союз за военную и финансовую помощь Киеву.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

В сообщении на X Орбан написал, что европейцы за четыре года не смогли остановить войну, тогда как теперь, по его словам, шанс на ее завершение появился благодаря усилиям Трампа.

"Вскоре состоится заседание Консультативного органа венгерского парламента по вопросам ЕС. Ставки ясны: война или мир. Еще никогда мы не были так близки к завершению русско-украинской войны. Европа стоит перед исторической возможностью, потому что война, которую мы, европейцы, не можем завершить уже четыре года, могут вскоре завершить американцы. Нам нужно только поддержать их" – пишет Орбан.

Орбан в очередной раз подчеркнул, что, по его мнению, необходимо делать ставку на дипломатию для окончания войны. Венгерский лидер подверг критике планы Евросоюза по конфискации замороженных российских активов, назвав такой шаг фактическим объявлением экономической войны Москве, которая, по его словам, неизбежно вызовет ответ со стороны РФ.

"Если нет решения на передовой, тогда мы должны делать то, что делает президент Дональд Трамп — вести переговоры. Именно поэтому Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не присылает Украине ни денег, ни оружия, а также не участвует ни в каких займах ЕС, служащих целям войны", — добавил Орбан.

