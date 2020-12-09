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Люксембург продлил карантин на Новый год и Рождество

Рестораны, бары, спортивные залы, кинотеатры и театры будут закрыты до 15 января

сегодня, 18:53
Автор:

Татьяна Лозовенко

Люксембург, где коронавирус распространяется наиболее интенсивно, в среду, 9 декабря, решил продлить карантин как минимум на один месяц, чтобы бороться с пандемией. Об этом пишет Le Figaro.

Люксембург продлил карантин на Новый год и Рождество

"Инфицированных слишком много, чтобы рассматривать возможность ослабления карантина", — сказала министр здравоохранения Полетт Ленерт после заседания правительства по эпидемиологической ситуации.

Рестораны, бары, спортивные залы, кинотеатры и театры будут закрыты до 15 января. Кроме того, количество посетителей, которым разрешено находиться в доме, по-прежнему ограничено до двух, несмотря на празднование конца года, и сохраняется комендантский час с 23:00 до 6:00.

О введении карантина объявили в конце ноября, когда правительству княжества стало известно о масштабах второй волны пандемии. Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Люксембурге уровень заболеваемости составил 1200 случаев на 100 000 жителей за последние четырнадцать дней, что является самым высоким показателем в Европе.

Напомним, Ангела Меркель в среду, 9 декабря, призвала ввести новые ограничения до середины января по всей Германии, где существующих мер оказалось недостаточно. Дания введет дополнительные карантинные ограничения в некоторых частях страны, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, объявило правительство в понедельник. Действующие ограничения по стране также будут продлены до марта.

Ранее "Комментарии" писали, что Минздрав Турции ослабил карантинные ограничения. Страна приняла решение, основанное на новых исследованиях и полученных данных  Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). 


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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-restrictions-prolongees-jusqu-au-15-janvier-au-luxembourg-20201209
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