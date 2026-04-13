Мадяр рассказал, куда на самом деле "исчез" Сиярто после поражения Орбана

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр отреагировал на информацию об исчезновении главы МИД страны Петера Сиярто после поражения на выборах партии "Фидес" Виктора Орбана. По его словам, венгерский политик не исчез, а занимается уничтожением документов.

Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Петер Мадяр во время пресс-конференции прокомментировал информацию СМИ относительно Петера Сиярто. По словам политика, министр находится в Будапеште и с утра "работает" в здании МИД вместе с коллегами.

"Многие считали, что Петер Сиярто исчез, поскольку его не видели на выступлении Виктора Орбана. Могу всех успокоить, он здесь. Мы знаем, что его люди уничтожают документы так же, как в старые коммунистические времена. Шредеры работают по полной не только в министерствах, но и в других институциях. Но это им не поможет", – заявил Мадяр.

Петер Мадяр также отметил, что у его команды до сих пор нет доступа к значительной части международных соглашений и правительственных решений, заключенных предыдущей властью. В частности, речь идет о финансовых обязательствах, условия которых остаются неизвестными.

"Сегодня в 10 утра он появился в Министерстве иностранных дел, где раньше находились российские хакеры. Сейчас он уничтожает документы, связанные с материалами санкций, в сопровождении Эстер Дьярмати и своих ближайших коллег. Именно это сейчас происходит в Венгрии", — добавил Мадяр.

Мадяр подчеркнул, что одной из первоочередных задач новой власти станет восстановление доступа ко всей документации. Он пообещал обеспечить прозрачность и проверку решений предыдущего правительства.

