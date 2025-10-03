logo

commentss НОВОСТИ Все новости

На фоне провокаций с дронами в ЕС нарастает раскол: что произошло

Politico пишет о том, что план фон дер Ляйен о "стене дронов" врезался в реальность ЕС

3 октября 2025, 07:35
Кравцев Сергей

Инициатива Еврокомиссии по созданию так называемой "стены из дронов" — сети радаров и перехватчиков для защиты восточного фланга ЕС – получила политическую поддержку, но, вместе с тем, столкнулась с критикой относительно целесообразности, стоимости и названия проекта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Стена дронов. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила план как ответ на растущую угрозу: российские беспилотники уже пересекают границы Польши и Румынии, а подозрительные дроны отслеживают над Данией, Норвегией и Германией. Комиссия предлагает создать "щит" из радаров и ракет-перехватчиков.

Пока страны Балтии и Польша обеими руками за данную инициативу, как важную меру, государства, расположенные дальше от России, ставят под сомнение ее целесообразность и финансовую логику. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что "идеальной стены для Европы не существует", ведь речь идет о границе длиной около 3 000 километров.

Журналисты обращают внимание на мнения экспертов, которые считают, что борьба с беспилотниками – важная, но далеко не панацея. Депутат Еевропарламента Анна Нойманн заявила, что "стена из дронов не защитит нас от кибератак" и не решит проблем с ПВО, производством боеприпасов или структурами принятия решений.

Источник: https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-drone-wall-plan-crash-eu-reality/
