На тлі провокацій із дронами в ЄС наростає розкол: що сталося
На тлі провокацій із дронами в ЄС наростає розкол: що сталося

Politico пише про те, що план фон дер Ляєн про "стіну дронів" врізався в реальність ЄС

3 жовтня 2025, 07:35
Автор:
Кравцев Сергей

Ініціатива Єврокомісії зі створення так званої "стіни з дронів" — мережі радарів та перехоплювачів для захисту східного флангу ЄС — отримала політичну підтримку, але разом з тим зіткнулася з критикою щодо доцільності, вартості та назви проекту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

На тлі провокацій із дронами в ЄС наростає розкол: що сталося

Стіна дронів. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила план як відповідь на зростаючу загрозу: російські безпілотники вже перетинають кордони Польщі та Румунії, а підозрілі дрони відстежують над Данією, Норвегією та Німеччиною. Комісія пропонує створити "щит" із радарів та ракет-перехоплювачів.

Поки що країни Балтії та Польща обома руками за цю ініціативу, як важливий захід, держави, розташовані далі від Росії, ставлять під сумнів її доцільність та фінансову логіку. Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що "ідеальної стіни для Європи не існує", адже йдеться про кордон завдовжки близько 3000 кілометрів.

Журналісти звертають увагу на думки експертів, які вважають, що боротьба з безпілотниками є важливою, але далеко не панацеєю. Депутат Європарламенту Ганна Нойманн заявила, що "стіна з дронів не захистить нас від кібератак" і не вирішить проблем із ППО, виробництвом боєприпасів чи структурами прийняття рішень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чотири найбільші економіки ЄС закликають до обережності щодо нового плану протидії вторгненням дронів, виявляючи розбіжності з лідерами країн Балтії та Скандинавії. Про це йдеться у публікації Euraciv.

Також видання "Коментарі" повідомляло – невідомий дрон знову в Європі: у якій країні налякалися.

Раніше "Коментарі" писали — Україна має бути цілісно інтегрована в плани створення "стіни дронів" для захисту кордонів НАТО, оскільки вона має досвід і найпередовіші новинки, необхідні для цього. Таку заяву в інтерв'ю агентству Reuters висловив міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс.




Джерело: https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-drone-wall-plan-crash-eu-reality/
