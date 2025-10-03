На тлі провокацій із дронами в ЄС наростає розкол: що сталося

Ініціатива Єврокомісії зі створення так званої "стіни з дронів" — мережі радарів та перехоплювачів для захисту східного флангу ЄС — отримала політичну підтримку, але разом з тим зіткнулася з критикою щодо доцільності, вартості та назви проекту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Стіна дронів. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила план як відповідь на зростаючу загрозу: російські безпілотники вже перетинають кордони Польщі та Румунії, а підозрілі дрони відстежують над Данією, Норвегією та Німеччиною. Комісія пропонує створити "щит" із радарів та ракет-перехоплювачів.

Поки що країни Балтії та Польща обома руками за цю ініціативу, як важливий захід, держави, розташовані далі від Росії, ставлять під сумнів її доцільність та фінансову логіку. Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що "ідеальної стіни для Європи не існує", адже йдеться про кордон завдовжки близько 3000 кілометрів.

Журналісти звертають увагу на думки експертів, які вважають, що боротьба з безпілотниками є важливою, але далеко не панацеєю. Депутат Європарламенту Ганна Нойманн заявила, що "стіна з дронів не захистить нас від кібератак" і не вирішить проблем із ППО, виробництвом боєприпасів чи структурами прийняття рішень.

