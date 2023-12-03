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"Не будем ждать до марта": Еврокомиссия объявит важное для Украины решение

Заключение Европейской комиссии о готовности Украины к началу переговоров о вступлении в ЕС будет обнародовано ранее.

сегодня, 09:27
Автор:
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Slava Kot
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Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова заявила, что Украина получит решение о переговорах о вступлении в Европейский Союз на 3,5 месяца раньше, чем считалось ранее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Le Monde.

"Не будем ждать до марта": Еврокомиссия объявит важное для Украины решение

Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова о вступлении Украины в ЕС. Фото из открытых источников

Вера Йоурова заявила, что Европейская комиссия объявит решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз на саммите ЕС, который состоится 14-15 декабря.


"Мы не будем ждать до марта. Через две недели Комиссия сообщит европейским лидерам, что Украина выполнила все условия для немедленного начала переговоров о вступлении в ЕС", — заявила Йоурова.

Вместе с тем вице-президент Еврокомиссии подчеркнула, что после недавнего возвращения из Киева, она увидела необходимость Украины решить вопросы защиты нацменьшинств и коррупции. По ее словам, Украина решительно настроена и выполнит эти обязательства до середины декабря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии сделали новое заявление о вступлении Украины в ЕС. Изменилось ли мнение правительства Орбана, которое подчеркивало постоянно блокирование Украины и накладывало вето на помощь ЕС для Киева. Кроме того, Венгрия планирует провести референдум среди своего населения, на который вынесет вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз.

Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел Сийярто, который призвал ЕС брать пример с Венгрии из-за "неудачных решений" Брюсселя. Венгерский политик считает ошибку помогать финансово и военно Украине. По его словам, последние десятилетия политика Европейского Союза имела самые худшие показатели.



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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2023/12/02/vera-jourova-vice-presidente-de-la-commission-europeenne-il-faut-ouvrir-les-negociations-d-adhesion-avec-l-ukraine-sans-attendre_6203494_3210.html
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