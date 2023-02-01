Орбан попал в очередной скандал. Намекнул, что Украины не существует

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Во время праздничного ужина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна на западе граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами. Несмотря на то, что на востоке Венгрии есть граница с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводит совместную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых было подписано несколько значительных соглашений. Орбан ищет альтернативу российскому газу, поэтому подписал контракт с Азербайджаном, который согласился вдвое увеличить экспорт газа в Венгрию. Кроме того, венгерский политик заявил, что его страна извлечет выгоду из такого договора, ведь газ будет поступать в Европу через Венгрию.
После подписания соглашений состоялся праздничный ужин, во время которого Виктор Орбан произнес речь сравнив геополитические позиции Азербайджана и Венгрии.
А потом сделал скандальное заявление.
Под немецкоязычными, Орбан имел в виду Австрию, граничащую на западе Венгрии. О том, что у Украины есть общая граница с Венгрией, премьер-министр не упомянул, сразу же сказав, что там россияне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия попала в позорный круг стран.
Также "Комментарии" писали о том, что венгерский политик назвал Украину ничьей землей.
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