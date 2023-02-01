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Орбан попал в очередной скандал. Намекнул, что Украины не существует

Венгерский политик, постоянно критикующий ЕС и Украину в очередной раз вляпался в скандал.

сегодня, 09:55
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Автор:

Slava Kot

Во время праздничного ужина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна на западе граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами. Несмотря на то, что на востоке Венгрии есть граница с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Орбан попал в очередной скандал. Намекнул, что Украины не существует

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводит совместную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых было подписано несколько значительных соглашений. Орбан ищет альтернативу российскому газу, поэтому подписал контракт с Азербайджаном, который согласился вдвое увеличить экспорт газа в Венгрию. Кроме того, венгерский политик заявил, что его страна извлечет выгоду из такого договора, ведь газ будет поступать в Европу через Венгрию.

После подписания соглашений состоялся праздничный ужин, во время которого Виктор Орбан произнес речь сравнив геополитические позиции Азербайджана и Венгрии.

"Я сказал президенту Алиеву, что в Венгрии он может иметь несовершенного друга. Он сказал, что здесь несколько важнее: что страны понимают друг друга только тогда, когда они имеют схожие позиции" — сказал венгерский политик.

А потом сделал скандальное заявление.

"И не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке — русские" — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Под немецкоязычными, Орбан имел в виду Австрию, граничащую на западе Венгрии. О том, что у Украины есть общая граница с Венгрией, премьер-министр не упомянул, сразу же сказав, что там россияне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия попала в позорный круг стран.

Также "Комментарии" писали о том, что венгерский политик назвал Украину ничьей землей.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/01/31/7155238/
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