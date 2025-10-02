Орбан розкрив карти: чому насправді Угорщина проти членства України у ЄС

Якщо так станеться і Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, тоді країни блоку мають бути готовими до того, щоб виплачувати українцям гроші за різними програмами. Саме через це Угорщина виступає проти вступу України до ЄС. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

Одіозний прем'єр зазначив, що Будапешт нібито підтримує стратегічне партнерство з Україною, але не може прийняти членство Києва до ЄС, бо воно означатиме, що війна увійде до ЄС. У такому разі Євросоюз мав би платити Україні гроші. Угорцям це не підходить.

Політик також наголосив, що членство України в ЄС – це нібито занадто великий привілей для Києва. І в майбутньому буде достатньо стратегічного партнерства зі справедливою угодою з економіки, енергетики та безпеки.

