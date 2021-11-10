Поток мигрантов могут направить в Украину: кто стоит за миграционным кризисом и что делать нашему государству

Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям на фоне попыток режима белорусского непризнанного президента Александра Лукашенко не без помощи РФ устроить миграционный кризис в Польше и странах Балтии.

Польские пограничники. Фото: Твиттер польских пограничников

Уже зафиксированы прорывы польской границы, ситуация накаляется.

К украинско-белорусскому кордону стягивают дополнительную технику, пограничников и беспилотники, заявил в комментарии РБК-Украина первый замминистра внутренних Евгений Енин.

Что еще Украина должна сделать в сложившейся ситуации? Какие вызовы она несет для и без того не лучших украинско-белорусских отношений? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Должна быть координация действий, поскольку завтра мигранты атакуют границы ЕС, а завтра могут наши

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович уверен, что вызов сейчас не только в контексте взаимоотношений Украины с Беларусью, но и в ракурсе конфликта с Россией.

"Мы ведь понимаем, кто на самом деле стоит за миграционным кризисом, – поясняет эксперт. – Он используется россиянами (но руками белорусов и мигрантов) как серьезный фактор давления на внутриполитическую ситуацию не только в ЕС, но и в Украине. Пока мы таких волн мигрантов на своих кордонах не замечали. Но ситуация может быстро поменяться, если реакция Польши, Латвии, а в будущем возможно и Литвы, граничащих с Беларусью и максимально противодействующих атакам мигрантов, будет оставаться такой же – жесткой. А она будет именно такой, если не еще жестче. И не исключено, что вектор этой искусственно созданной волны миграции может быть направлен непосредственно на Украину".

По словам эксперта, вопрос укрепления границы с Беларусью очень актуален для нашей страны в последнее время. Ведь там наш кордон практически не защищен.

И стремительная утрата Беларусью суверенитета, поглощение Россией. Как следствие – Беларусь стала угрозой для Украины. И волны мигрантов могут быть использованы в качестве своеобразной разведки боем. Проверки – насколько эффективно охраняются украинские границы, можно ли просочиться, как обойти те или иные патрули. Поэтому нам крайне важно укрепление границы. И технологическими средствами, о которых говорил Енин, и подтягиванием туда вооруженных сил", – отмечает Игорь Рейтерович. "Там ранее не было усиленных патрулей пограничников, армии, поскольку мы не рассматривали Беларусь как потенциальный плацдарм для вторжения со стороны Российской Федерации. Сейчас ситуация кардинально поменялась. После президентских выборов 2020 года цивилизованный мир не признал явно сфальсифицированные в пользу Лукашенко результаты. Потом было подавление митингов протеста, репрессии. Всё это привело к санкциям против режима Лукашенко и к стремительно сближению последнего с РФ. Как следствие, быстрее пошло построение так называемого "Союзного государства".

Также крайне важным он считает вынесение миграционного кризиса на общее осуждение в контексте всех межправительственных и межгосударственных договоров, которые у нас есть со странами-соседями, входящими в ЕС.

"Должна быть координация действий, поскольку завтра мигранты атакуют границы ЕС, а завтра могут наши. Можно вспомнить и о совместных военных бригадах, которые есть у Украины и Польши, у других стран Евросоюз, граничащих с нами. Возможно, следует активно привлекать их к охране границ. Не лишним будет и проведение дополнительных приграничных учений – как пограничниками, так и вооруженными силами. Беларусь и Россия должны видеть, что мы будем реагировать жестко, оперативно, с привлечением сил и средств союзников, – считает эксперт. – При этом действовать нам нужно по простому правилу: надейся на лучшее, но готовься к худшему. Вряд ли нас чаша сия минует – рано или поздно попытки целенаправленного вторжения мигрантов в Украину со стороны Беларуси мы увидим".

Понятно, что Беларусь тут рассматривается исключительно как транзитная страна, продолжает Игорь Рейтерович.

"Да, у Лукашенко есть свои мотивы "поквитаться" с европейцами за санкции. Но координируется всё со стороны России. Они – режиссер этого гибридного сценария, который закулисно его всячески поддерживает, в том числе организацией доставки мигрантов на территорию Беларуси со стороны других стран. Плюс – явно оказывается некая "методическая помощь" по линии спецслужб. Среди мигрантов есть подготовленные провокаторы. И тут точно есть российский след. Тем более, что по состоянию на сегодня фактически произошло слияние спецслужб РФ и Беларуси по вопросам, связанным с внешнеполитической деятельностью. Особенно в контексте отношений с ЕС и Украиной. При этом, безусловно, РФ будет отрицать свое участие в миграционном кризисе. Публично и официально ей это не надо", – говорит эксперт.

Он акцентирует, что ситуация сложна еще в контексте украино-белорусских отношений. Ведь есть объективная заинтересованность Украины в Беларуси как в экономическом партнере (те же энергетические моменты). И не меньшая заинтересованность Беларуси в Украине.

"Но тут Минску приходится слушаться Москву. А Киеву нередко действовать с оглядкой на ЕС. Потому я не исключаю, что у нас будет такой себе гибридный мир, – прогнозирует Игорь Рейтерович. – Когда будут звучать критические заявления со стороны официальных лиц (белорусских – в контексте кремлевских месседжей, украинских – с проевропейской тональностью), но экономические связи мы рвать не будем, а то и углубим их".

Вполне реально устроить мигрантский кризис у нас, используя Украину как страну-транзитер

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин напоминает, что граница Украины и Беларуси составляет почти 1,1 тыс км, там действует 12 контрольно-пропускных пунктов.

"Протяженность нашей границы с Беларусью – почти в три раза больше, чем белорусско-польский кордон. И нам нужно закрыть эту огромную линию, которая проходит в основном в лесах, а также в болотах и частично через чернобыльскую зону отчуждения. Участок очень непростой. И то, что Украина укрепляет эту границы, в том числе техническими средствами, беспилотниками, – правильный шаг. Как и то, что количество личного состава, привлеченного к охране границы, также растет", – отмечает Влад Волошин.

По его мнению, неплохо было бы привлечь к охране границы территориальную оборону, как поступили в Польше и Литве.

А потому нам надо работать на упреждение", – резюмирует Влад Волошин. "Думаю, что ВСУ также будут задействованы в том, чтобы прикрыть самые опасные направления, имеющиеся на украинско-белорусской границе. Ведь вполне реально устроить мигрантский кризис у нас, используя как страну-транзитер. Тем более, что мы граничим с такими странами ЕС как Польша, Словакия, Венгрия, Румыния. Не исключаю, что миграционные потоки могут направить на Украину. О такой вероятности, кстати, говорят и польские власти

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