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В Словакии заявили, что изменили свою позицию по отношению к Украине

Юрай Бланар, говоривший, что не может "представить при нынешних обстоятельствах" Украину среди членов ЕС, изменил свои мнения и поддержал начало переговоров о вступлении в Европейский Союз.

сегодня, 15:45
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия, которая раньше была против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, изменила свою позицию и выступает за открытие переговоров на саммите ЕС в декабре.

В Словакии заявили, что изменили свою позицию по отношению к Украине

Глава МИД Словакии Юрай Бланар поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

В заявлении от пресс-службы министерства Словакии Бланар объяснил, почему теперь поддерживает вступление Украины.


"Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на предстоящем заседании Евросовета", — информирует Юрай Бланар.

Вместе с тем, министр иностранных дел считает, что у Украины "еще долгий и тернистый путь" в ЕС, и Киев должен не только одобрять необходимые решения, но и воплощать их в жизнь и следить, чтобы они работали.

Юрай Бланар также прокомментировал ситуацию с поставками оружия в Украину и повторил озвученную ранее позицию Словакии по этому вопросу. По словам Бланара, Словакия "фокусируется на поиске решений для мирного урегулирования".

"В то же время мы продолжим оказывать Украине гуманитарную поддержку, в частности в вопросе разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме", — сказал глава МИД Словакии.

Напомним, что Юрай Бланар в начале декабря заявлял о невозможности представить, как Украина станет членом ЕС при "нынешних обстоятельствах".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Литвы назвал страну, которая вредит Европе и Украине.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции, который предлагает "план спасения Европы". Эммануэль Макрон хочет сменить президента Еврокомиссии и генсека НАТО.



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Источник: https://www.mzv.sk/sk/pressreleasedetail?p_p_id=sk_mzv_portal_pressrelease_detail_portlet_PressReleaseDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&groupId=10182&articleId=20006473
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