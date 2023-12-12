В Словакии заявили, что изменили свою позицию по отношению к Украине

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия, которая раньше была против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, изменила свою позицию и выступает за открытие переговоров на саммите ЕС в декабре.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

В заявлении от пресс-службы министерства Словакии Бланар объяснил, почему теперь поддерживает вступление Украины.

"Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на предстоящем заседании Евросовета", — информирует Юрай Бланар.

Вместе с тем, министр иностранных дел считает, что у Украины "еще долгий и тернистый путь" в ЕС, и Киев должен не только одобрять необходимые решения, но и воплощать их в жизнь и следить, чтобы они работали.

Юрай Бланар также прокомментировал ситуацию с поставками оружия в Украину и повторил озвученную ранее позицию Словакии по этому вопросу. По словам Бланара, Словакия "фокусируется на поиске решений для мирного урегулирования".

"В то же время мы продолжим оказывать Украине гуманитарную поддержку, в частности в вопросе разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме", — сказал глава МИД Словакии.

Напомним, что Юрай Бланар в начале декабря заявлял о невозможности представить, как Украина станет членом ЕС при "нынешних обстоятельствах".

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