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Главная Новости Мир ЕС В Бельгии арестовали террориста, который пытался убить премьер-министра
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В Бельгии арестовали террориста, который пытался убить премьер-министра

Как пишут местные СМИ, антитеррористический отдел полиции сразу задержал мужчину в его же доме

сегодня, 16:40
Автор:

Татьяна Лозовенко

Мужчина из региона Варемме в Льеже был арестован после  отправки письма премьер-министру Де Кроо по электронной почте, где угрожал ему убийством. 

В Бельгии арестовали террориста, который пытался убить премьер-министра

Александр Де Кроо

"Я попаду на первые страницы газет. И ты тоже. Я жду тебя, Де Кроо" — написал он Олександру Де Кроо по почте.

Как пишут местные СМИ, антитеррористический отдел полиции сразу задержал мужчину в его же доме. Стало известно, что он является предпринимателем, компания которого пострадала после введения карантинных мер из-за пандемии. В своем письме мужчина отметил, что многие граждане страны не соблюдают меры безопасности, а бизнесы разрушаются, подкрепив письмо вышеприведенными угрозами.

Напомним, сегодня, 28 ноября, стало известно, что в Бельгии продлили локдаун до 15 январяВ настоящее время в стране действуют жесткие ограничения из-за "второй волны" пандемии.  Большинство предприятий работают в дистанционном режиме. Бельгийцы должны делать покупки в одиночку и оставаться в магазине не более 30 минут. Города обязаны гарантировать безопасность на торговых улицах. Музеи и бассейны могут быть снова открыты, как и некоторые магазины. Дальнейшее смягчение мер будет невозможно до середины января. Жители одного из городов даже установили мемориал жертвам первой волны пандемии.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Бельгия возглавила антирейтинг стран с самой высокой заболеваемостью короновирусом. Данные опубликовал Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). Несмотря на "первенство" Бельгии, в Чехии наблюдают самую высокую смертность от вируса — 12,3 смертей на 100 тысяч. В Бельгии этот показатель составляет 5,8. 





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Источник: https://uain.be/2020/11/27/u-belgiyi-zatrymano-cholovika-yakyj-pogrozhuvav-prem-yer-ministru-krayiny/
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 16:47

А давайте его сюда

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