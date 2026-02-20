В ЄС зганьбилися з ювілейними санкціями проти РФ: що сталося

Представники країн-членів Євросоюзу сьогодні, 20 лютого, не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє The Guardian.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Посли країн Євросоюзу не змогли домовитися про нові санкції проти Росії.

При цьому зазначається, що вони можуть знову зібратися на вихідних, щоб знову обговорити запропоновані санкції перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

Планувалось, що на зустрічі глав МЗС, яка пройде вже цього понеділка, 23 лютого, погоджений пакет санкцій повинні вже затвердити.

